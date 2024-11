Sesko «tok en Haaland» da festningen falt

Sportsavisen Ekipa skriver at han skrev autografer for unge beundrere i lang tid, men ikke ville uttale seg til slovenske medier. Først fredag brøt han tausheten, gjennom en Instagram-melding:

– Vi står fortsatt sammen og jobber for bedre resultater. Jeg er alltid stolt over å representere og score for mitt land, sa RB Leipzig-spilleren som torsdag ble fullstendig overskygget av sin klubbkamerat Antonio Nusa.

«Etter to og et halvt år falt festningen» er Ekipas overskrift på førstesiden etter nederlaget. Slovenias forrige hjemmetap var mot Sverige i nasjonsligaen i juni 2022.

Raknet da Cesar forsvant

Ekipa spør i en lang kommentarartikkel om det var Bostjan Cesars brå avgang fra jobben som landslagssjef Matjaz Keks assistent i oktober som førte til at festningen falt. Cesar skal ha hatt mye av ansvaret for at Slovenias forsvar i flere år var nærmest ugjennomtrengelig. Etter at han forsvant har laget sluppet inn sju mål på to kamper mot Norge.

Kek fikk spørsmål om dette på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg trodde ikke vi skulle snakke om dette nå. Jeg synes dette bringer oss inn på feil spor. Hvis du tror at det var Bostjan som løste de defensive problemene, er ikke det sant. Vi løste dem sammen, sa Kek.

Muren smuldret

Ekipa er ikke blind for norske kvaliteter og skriver at Antonio Nusa «gjorde som han ville» med høyreback Zan Karnicnik, men skriver også at Slovenia i senere tid har fungert som en «ugjennomtrengelig mur mot landslag sterkere enn Norge, og mot spisser ikke så mye (om i det hele tatt) dårligere enn Erling Haaland».

Slovenia skal prøve å reise seg til søndagens bortekamp mot Østerrike i Wien. Med seier der kan laget fortsatt bli nummer to og få opprykkskvalifisering i stedet for nedrykkskvalifisering. Om Slovenia tar poeng, vil det gjøre Norge til gruppevinner under forutsetning av at Ståle Solbakkens lag slår Kasakhstan på Ullevaal.

