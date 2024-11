Sundby og Lundby blir en del av NRKs ekspertteam i vinter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser kanalen i en pressemelding torsdag morgen. Sundby (langrenn), Lundby (hopp), Magnus Moan (kombinert) og Birgit Skarstein (paraidrett) blir sentrale navn i NRKs vintersportsdekning fram mot og under ski-VM i Trondheim.

– Det er skikkelig stas å få være en del av denne rutinerte redaksjonen og ikke minst ta del i et nytt VM på hjemmebane, selv om det denne gangen ikke er som utøver, sier Sundby og legger til:

– Jeg håper å kunne bidra med høy faglig kompetanse og formidle langrenn på en forståelig, men likevel inngående måte for seerne.

Han har selv vunnet en bråte medaljer i OL og VM. Han har tidligere vært langrennsekspert for Viaplay.

Lundby skal følge hopperne og gleder til å være TV-ekspert.

– Dette er noe jeg ser veldig fram til å være med på. Jeg skal bruke min erfaring og kjennskap til hoppsporten til å gjøre det ekstra innsiktsfullt for seerne. Vi har utøvere både blant damene og herrene som gang på gang viser at de har potensial til å ta VM-gull. De norske hopperne kommer til å være ekstra gira når vi får VM på norsk jord igjen, og sommeren har vist at det er god grunn til å ha store forventninger til nordmennene, sier hun.

