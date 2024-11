Dette spiller Norge om i Slovenia – opprykk og lettere vei til mesterskap

1. Gruppeseier

Det vil gi Norge opprykk og spill i nasjonsligaens A-divisjon for første gang. I tillegg til utviklende kamper mot sterke nasjoner høsten 2026 vil det nesten garantere Norge plass i omspillet om VM-plass dersom laget ikke blir blant de to beste i sin gruppe i neste års VM-kvalifisering. (De 12 gruppevinnerne i kvalifiseringen går rett til VM. De 12 toerne og de fire best rangerte gruppevinnerne i nasjonsligaen som ikke ende blant de to beste i sine kvalifiseringsgrupper går til omspill om de fire siste europeiske VM-plassene). Med spill i A-divisjonen vil Norge dessuten være nesten sikker på en omspillsjanse om laget mislykkes i neste ordinære EM-kvalifisering.

Hvordan: Norge, Østerrike og Slovenia står alle med 7 poeng. Østerrike er bedre enn Norge i innbyrdes oppgjør. Om Norge vinner begge sine kamper, må Østerrike avgi poeng (borte mot Kasakhstan eller hjemme mot Slovenia) for at Norge skal bli gruppevinner.

Norge kan også vinne gruppa med poengtap. Med uavgjort i Slovenia og seier over Kasakhstan blir Norge for eksempel gruppevinner dersom Slovenia slår Østerrike i Wien.

Det er tenkelig at tre lag ender på samme poengsum, for eksempel ved at alle resterende kamper ender uavgjort. Da vil Norge vinne gruppa på flest poeng i innbyrdes oppgjør mellom tre lag. Det forutsetter imidlertid at Kasakhstan tar ett poeng både mot Østerrike og Norge, noe som er usannsynlig.

Norsk seier over Slovenia og slovensk seier over Østerrike kan også gi poenglikhet mellom tre lag, men bare om Norge taper hjemme for Kasakhstan. Også i det tilfellet blir Norge gruppevinner.

Skulle derimot Norge tape for Slovenia og slå Kasakhstan, mens Østerrike taper for Kasakhstan og slår Slovenia, ender tre lag på 10 poeng, men med Østerrike som gruppevinner.

2. Gruppetoer

Norge får spille om opprykk til A-divisjonen mot en gruppetreer fra det øverste nivået. De kampene spilles i mars, og i så fall innleder Norge sin VM-kvalifisering tidligst i juni. (Om Norge trekkes inn i en gruppe med bare fire lag, starter kvalifiseringen først i september). Opprykk vil være godt både for lagets utvikling og gi en nesten garantert ekstrasjanse i neste EM-kvalifisering.

Hvordan: Om Norge slår Slovenia torsdag, er laget garantert topp-to-plassering uavhengig av resultatene i siste runde søndag. Med uavgjort i Ljubljana vil Norge bare trenge seier over Kasakhstan for å være sikker på minst 2.-plass. Selv tap i Slovenia med inntil to måls margin vil gjøre Norge til toer så lenge det blir seier over Kasakhstan og Østerrike samtidig slår Slovenia.

3. Fifa-rankingen

Kampene mot Slovenia og Kasakhstan teller begge på Fifa-rankingen som offentliggjøres 28. november, og som danner grunnlag for seeding ved trekningen av den europeiske VM-kvalifiseringen. Norge er på vippen mellom å havne i seedingsnivå 2 eller 3. Potensielt kan det utgjøre en stor forskjell i hvor sterke motstanderne er. Norge ligger i øyeblikket an til nest siste plass i nivå 2, med Tsjekkia, Skottland og Slovenia rett bak seg. Uavhengig av kampen om posisjoner i nasjonsligagruppen er det viktig å få gode resultater i kampene torsdag og søndag.

Dersom Norge ender på tredjeplass i nasjonsligagruppen, venter nedrykkskamper i mars mot en gruppetoer i C-divisjonen. Rent teoretisk kan Norge også ende sist og rykke rett ned.

Opp- og nedrykkskampene i nasjonsligaen trekkes 22. november. VM-kvalifiseringen trekkes 13. desember.

