Stress-landslaget

Å følge det norske fotballandslaget er som å ta den drøyeste berg-og-dal-banen på Tusenfryd. Når man er på toppen, venter man bare på å rase utfor. Det kom med 1–5 mot Østerrike og plutselig er det bare to kamper igjen av landslagsåret.

Torsdag spilles en tøff bortekamp mot Slovenia, et nytt forsvar må komponeres, Martin Ødegaard har reist hjem og Ståle Solbakken har knapt en fullverdig trening for å få nye konstellasjoner til å sitte. Slik er det å være landslagssjef og derfor lengter Solbakken tilbake til klubbfotballen allerede. Men han må fullføre jobben. Og den fortsetter mot et lag som ikke har tapt hjemme på to og et halvt år.

Stressnivået fikk vi et bilde av da han hisset seg opp over helt relevante spørsmål fra VG om hvorfor Martin Ødegaard kunne spille for Arsenal, men ikke for Norge. Det er et logisk spørsmål som også Martin Ødegaard innser kan synes rart. Verken vi eller Ståle Solbakken er i det minste tvil om at landslaget er svært høyt prioritert hos kapteinen. Men i likhet med en rekke store profiler i Europa har han konkludert med at belastningen blir for stor.

Skaden Martin Ødegaard pådro seg i hjemmekampen mot Østerrike, preger ham fortsatt. (Terje Pedersen/NTB)

Etter ni uker på sidelinja, etter sitt lengste skadeopphold i karrieren, var det mer nærliggende å spørre hvor klokt det var å spille samtlige 95 minutter mot Chelsea søndag. Det må Arsenal svare på. Det sa nesten seg selv at dette ikke ville gå.

Skvisen mellom klubb og landslag kjenner alle involverte spillere og trenere på. Men de kan ikke bruke mye energi på det. Fotball er her og nå og kampen mot Slovenia må forberedes. At Norge slo laget 3–0 på Ullevaal i den festligste landskampen på lenge, hjelper ikke stort nå. Det er det sviende nederlaget mot Østerrike som svir, et sår som ennå blør. I hvert fall i Ståle Solbakkens hode.

Vi liker Ståle Solbakkens spontane væremåte. Det er herlig at han utfordrer kritikerne og slår tilbake. Han hadde noen friske runder med dansk presse da han var i FC København også. Men han må konsentrere seg om laget. Hvem skal spille midtstoppere, hvordan skal midtbanen komponeres og hvordan skal Erling Braut Haaland takle kapteinsrollen? Det siste svarte Haaland på under onsdagens pressekonferanse i Ljubljana. Han bryr seg åpenbart lite om hva omgivelsene måtte mene. Han vil egentlig bare spille fotball.

Men presset er stort. Fotballpresident Lise Klaveness innrømmet mandag at landslagenes resultater preger hverdagen på Ullevaal stadion. Kvinnelandslaget er ennå ikke kvalifisert til neste års EM-sluttspill, og herrelandslagets lange vei mot VM i 2026 er igjen full av hull og fartsdempere. NFF kjenner på en utfordrende økonomi. De trenger at begge flaggskipene deltar i mesterskap.

Det er Nations League som avsluttes med kampene mot Slovenia i Ljubljana torsdag og Kasakhstan på Ullevaal stadion søndag. Østerrike er stor favoritt til å vinne pulje og med det få en ekstrasjanse til å kvalifisere til til VM hvis de ikke klarer det gjennom neste års ordinære VM-kvalifisering.

13. desember trekkes kvalifiseringspuljene for VM i USA, Mexico og Canada i 2026. Da rulles 2025-menyen ut for Ståle Solbakkens menn. Stress i moderate former kan være positivt for konsentrasjon og prestasjon. Akkurat nå ser det ikke slik ut.

Avspark torsdag klokka 20.45.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen