Kvinnefotballtopp letter på sløret om storinvestor: – Har møtt klubbene

Det forteller daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner (TFK) til NTB. TFK er organisasjonen som ivaretar interessene til klubbene på de to øverste nivåene i norsk kvinnefotball.

Den siste tiden har det vært møtevirksomhet med stockholmsbaserte Women's Football Group (WFG), som skal være interessert i å investere store penger i å få Toppserien til å vokse.

– Det er en prosess der vi mer og mer har involvert klubbene direkte. Vi hadde et møte der Women's Football Group fikk møte klubbene, og så har det vært en del fysiske møter mellom klubbene og den grupperingen. Så vi håper at både vi og klubbene innen vårt neste medlemsmøte har fått nok informasjon til å beslutte om vi skal gå videre i forhandlingene med dem eller ikke, sier Jørgensen.

Det nevnte medlemsmøtet holdes i månedsskiftet november/desember.

– Da vil vi forhåpentligvis kunne ta stilling til om det blir videre forhandlinger.

Pengetungt

At utenlandske investorer viser interesse for norsk kvinnefotball er helt nytt. Fotballen på kvinnesiden i Europa har vokst enormt de siste årene, og WFG skal også være ute etter et samarbeid med den svenske ligaen.

NRK har tidligere erfart at WFG er villig til å investere et tresifret millionbeløp – altså minst 100 millioner kroner – i Toppserien og 1. divisjon. Men selskapet er ikke kjent for folk flest.

– Vi vet at det er en relativt nyetablert gruppering som har et voldsomt nettverk. Det er en ny satsing, men så vidt jeg vet, er de nær å inngå en avtale med den svenske ligaen. Vi følger tett med på hva som skjer der, forteller Jørgensen.

WFG har ifølge henne ønsket å komme i gang med et samarbeid allerede foran neste sesong, men det blir trolig for tidlig.

– Jeg er usikker på om vi klarer det. Det er et veldig tett løp, og det er viktig at vi har alle fakta på bordet før vi tar en så stor og viktig beslutning. Men at det kan komme en beslutning i løpet av 2025 i hvert fall, det tror jeg, sier TFK-lederen.

Klaveness: – Spennende

Fotballpresident Lise Klaveness beskriver interessen fra det svensk-amerikanske investorselskapet som «spennende», men understreker også at man er i en tidlig fase.

– Da jeg spilte fotball var det ingen utenfra som var interessert i å spytte inn penger i ligaen. Det var forbundet og enkeltsponsorer i klubbene. Det at det kommer noen utenfra og ser et potensial, er selvfølgelig spennende, sier hun til NTB og fortsetter:

– Vår jobb er ikke å sparke det ned ved døren. Det gjelder for oss å få klubbene til virkelig å forstå oppsider og nedsider ved det de (investorene) ønsker. Og så har vi den kulturen i Norge at dette må på forbundsstyrets bord, og kanskje også på fotballtingets bord. Men vi er ikke der ennå.

– Hvilke muligheter tror du kan ligge en slik stor investering?

– Det er det vi må utforske, da. De ønsker å løfte Toppseriens kraft og ligamotor. Og det er selvfølgelig interessant. Og så må vi forstå hvilken modell de ønsker seg – og om klubbene ønsker det – før forbundet involverer seg.

Stor vekst

Women's Football Group har en LinkedIn-side der de selv beskriver seg som en gruppe sports-, markedsførings-, underholdnings- og teknologiledere som sammen jobber for å få profesjonell kvinnefotball inn i hjertet av populærkulturen.

Selskapets grunnlegger, Eric Cohen-Peckham, uttalte seg i oktober til NRK om hva de ønsker å få til i Norge:

– Kvinnefotballen vokser stort i utlandet, og veksten er allerede i gang for klubber i Skandinavia, som Brann og Hammarby. Talentet og kulturen er allerede på plass, med tanke på å fylle stadioner jevnlig og tiltrekke seg globale sponsorer.

– Vi må bruke mer tid på å bli kjent med klubbene for å komme med et forslag til et partnerskap, og vi må innlede samarbeid med norske selskaper og kulturelle ledere, slik vi har gjort i Sverige, for å komme oss videre, skrev Cohen-Peckham.

