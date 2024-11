Vålerenga rundspilt i München – tapte klart for Tuva Hansens Bayern

Bayern, som ledes av norske Alexander Straus, har dermed vunnet samtlige av sine tre kamper i gruppespillet og står med ni poeng. Arsenal følger med seks, mens Juventus har tre. VIF er poengløse etter tre opptredener.

Ti minutter ut i tirsdagens kamp stanget danske Harder inn 1-0 etter et strøkent innlegg. Det var Harders femte scoring på tre mesterligakamper så langt denne sesongen.

– Det blir tellefeil bakerst hos Vålerenga. Selv om de har hatt en positiv start på kampen, så blir de knallhardt straffet, sa VGs kommentator Yngve Fystro-Gjerde.

– Tror det går an å finne rom

Fem minutter senere klønet Elise Thorsnes det til da hun laget straffespark til vertene. Fra krittmerket la Giulia Gwinn på til 2-0. Like etterpå var Tuva Hansens nær 3-0 for Bayern, men VIFs sisteskanse sto i veien for forsøket. Dermed ledet Bayern med to til pause.

– Vi kontroller kampen, og vi har fått to mål. Nå må vi bare fortsette, sa Harder i pausen.

Et drøyt kvarter etter sidebyttet avverget Ylinn Tennebø en ny Bayern-scoring på mesterlig vis. På tampen var Karina Sævik nær redusering, men i stedet fastsatte Sarah Zadrazil resultatet til 3-0 med en praktscoring på overtid.

Vålerenga innledet Champions League-høsten med et knepent 0-1-tap mot Juventus, før Oslo-klubben lenge bet godt fra seg i 1-4-tapet borte mot Arsenal påfølgende uke.

– Jeg ønsker at vi skal framstå kompakte og aggressive i presspillet, både når vi er høyt og lavt i banen. Jeg ønsker at vi skal være bedre til å beholde ballen og ta bedre valg enn vi gjorde mot Arsenal. Jeg tror det går an å finne rom mot Bayern München og straffe dem, sa VIF-sjef Nils Lexerød før avspark.

Les også: Lexerøds mesterligabønn til NFF: – Gi oss 50 millioner kroner (+)

Jakter dobbel

Før nyttår venter en ny kamp mot Bayern (21. november), før VIF skal møte Arsenal (12. desember) og Juventus (18. desember).

24. november venter Rosenborg i cupfinalen på Ullevaal. Også i fjor gjorde de to storklubbene opp om NM-tittelen på nasjonalarenaen. Da vant trønderne 1-0.

VIF ble cupmester i 2020 og 2021. Klubbens andre strake serietittel er allerede i boks.

Sist uke kom den tunge beskjeden om at nøkkelspiller Thea Bjelde går glipp av flere måneder med fotball etter at hun i 2-1-seieren mot Brann 2. november pådro seg en avrivning av leddbåndet i kneet.

Les også: Mesterligafinale i Oslo om halvannet år: – Bør være VIFs ambisjon (+)

---

Kampfakta

Champions League, gruppe C – kamp 3

Bayern München – Vålerenga 3-0 (2-0)

FC Bayern Campus

Mål: 1-0 Pernille Harder (9), 2-0 Giulia Gwinn (str. 17), 3-0 Sarah Zadrazil (90).

Vålerenga: Tove Enblom – Iselin Sandnes Olsen, Elise Thorsnes, Sara Hørte – Sædis Heidisdottir, Ylinn Tennebø, Linn Vickius, Janni Thomsen – Olaug Tvedten, Karina Sævik, Emma Stølen Godø.

---