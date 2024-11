Mesterligafinale i Oslo om halvannet år: - Bør være VIFs ambisjon

Om halvannet år spilles kvinnenes mesterligafinale på Ullevaal stadion. Er det realisme å ha et norsk lag med der?

– Det spørsmålet vil jeg gjerne svare på, sa Norges Fotballforbunds generalsekretær Karl-Petter Løken da Dagsavisen stilte spørsmålet på mandagens pressemøte om en ny satsing i norsk kvinnefotball.

– Da det ble klart at vi får finalen på Ullevaal i 2026 hadde jeg ventet at en norsk klubb tok opp hansken og sa at det målet må vi sette oss. Men det er ikke for sent. Det er et stort og hårete mål, men det trenger vi, utdyper Karl-Patter Løken.

Som seriemester er Vålerenga sikret kvalifiseringsspill i 2025 også.

Nye tiltak

Han får støtte av fotballpresident Lise Klaveness, som ser at internasjonal fotball for kvinner er i rivende utvikling, og den må Norge være med på.

Vi kan få et nytt innblikk i hvor Norge står når Vålerenga tirsdag kveld spiller sin tredje kamp i årets mesterligas gruppespill mot Bayern München i München.

Et skadeskutt VIF-lag møter lederlaget i pulja, etter to tap i de to første kampene. Her hjemme er VIF helt suverene ligavinnere.

– Hvorfor kan en finale være innen rekkevidde?

– Brann var i kvartfinalen i fjor mot vinneren Barcelona og vi ser at det internasjonale nivået også spriker. De største nasjonene stikker ifra, men vi har ennå tid til å hekte oss på. Men da må vi få hjelp av kommersielle aktører, sier Løken.

fotball Fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken på Ullevaal stadion mandag. (Erik Flaaris Johansen/NTB)

Høgmo på laget

Tema for mandagens mediemøte var hvordan norsk kvinnefotball skal utvikle seg videre. Det er satt ned et utvalg som skal se på nye virkemidler

Jon Mørland fra NFF-styret skal lede utvalget som skal jobbe fram til april. Han får med seg nestleder Inge Henning Andersen i Norsk Toppfotball og nestleder Cecilie Gotaas Johnsen i Toppfotball Kvinner. Dessuten er tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo hentet inn som konsulent.

Utvalget skal se på hele organiseringen av kvinnefotballen. Det kan bli endringer i dagens seriestruktur. Det vil bli diskusjon om antall lag i Toppserien.

– Hvis utvalget rekker det, kan noe av det komme opp på fotballtinget i mars. Men utvalget har fått tid til april til å jobbe seg ferdig, sier Klaveness.

At Norge har fått mesterligafinalen i 2026 skal også brukes som et verktøy til å få enda mer oppmerksomhet nasjonalt.

– Utviklingen der ute er eksplosiv. Hva Norge gjorde da vi hevdet oss og vant OL-gull for 24 år siden, teller lite nå. Det er en helt annen profesjonalisering i alle ledd, nå sier Lise Klaveness, som også mener at et norsk lag bør strekke seg etter en mesterligafinale i Oslo.

---

FAKTA

Vålerengas kamper i kvinnenes mesterliga;

9. oktober: VIF – Juventus 0–1

16. oktober: Arsenal – VIF 4–1

12. november: Bayern München – Arsenal

21. november: VIF – Bayern München

12. desember: VIF – Arsenal

18. desember: Juventus – VIF

---