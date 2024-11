Lexerøds mesterligabønn til NFF: – Gi oss 50 millioner kroner

På en pressekonferanse i NFF-regi om økt satsing på kvinnefotballen mandag, sa generalsekretær Karl-Petter Løken at det burde være et uttalt mål for Vålerenga å komme seg til mesterligafinalen, som skal spilles i Oslo sommeren 2026.

– Da det ble klart at vi får finalen på Ullevaal i 2026 hadde jeg ventet at en norsk klubb tok opp hansken og sa at det målet må vi sette oss. Men det er ikke for sent. Det er et stort og hårete mål, men det trenger vi, sa Løken og utdypet om hvorfor det var realistisk:

– Brann var i kvartfinalen i fjor mot vinneren Barcelona og vi ser at det internasjonale nivået også spriker. De største nasjonene stikker ifra, men vi har ennå tid til å hekte oss på. Men da må vi få hjelp av kommersielle aktører, sa Løken som fikk støtte av fotballpresident Lise Klaveness.

Vålerenga-trener Nils Lexerød har én klar oppfordring i retur, da han ble konfrontert med NFF-toppenes uttalelser og hårete mål på mandagens pressekonferanse før VIF møter Bayern München tirsdag.

– Det er definitivt å legge lista høyt. Det er kort tid til 2026, og for å få til det må det tilføres mye mer penger til de beste klubbene i Norge for at vi skal være konkurransedyktige inn mot en kvartfinale, semifinale og finale. 50 millioner kroner er forskjellen på budsjettet vårt kontra Bayern München sitt, så hvis Karl-Petter Løken blar opp 50 millioner kroner tar vi gjerne i mot det, svarte Lexerød.

Les også: Mesterligafinale i Oslo om halvannet år: – Bør være VIFs ambisjon (+)

Urealistisk

VIF-treneren mener rett og slett at det er urealistisk å ha finale som målsetting i 2026.

– Vi spenner buen alt for høyt om vi skal mesterligafinale i 2026 som mål. Vi merker det bare når vi har vært her en halv dag, at forskjellen er veldig stor, sier Lexerød og fortsetter:

– Hvis du stenger av hele Valle-feltet og legger topp moderne kunstgress på alle flatene, og bare lar de beste VIF-akademiene + herre og damelaget-spille der, i tillegg til at du bygger store treningsrom til alle lagene, inkludert kantine og øvrige fasiliteter pluss en liten stadion ved siden av Intility. Da nærmer du deg det de har her, så det er en helt annen verden, forteller Vålerenga-treneren.

Både Emma Godø og Lexerød har gjort seg noen tanker i løpet av dagen, av det de har sett på FC Bayerns treningsanlegg der kampen også skal spilles tirsdag.

– Du ser det fra du kjører inn på anlegget at det er flust med fine gressbaner her, og at det er mange fine lokaler og fasiliteter av høy standard. I tillegg har damelaget til Bayern et referensepunkt i herrrelaget som de trener sammen med. Herrelaget til Bayern er blant verdens beste, slik at de virkelig har noe å strekke seg etter, sier Godø som stilte sammen med Lexerød på mandagens pressekonferanse.

Les også: VIF med nye mål etter å ha nådd drømmen om CL: – Skal sette Enga på kartet (+)

– Nødt til å være med

Likevel mener både han og Godø at det er fullt mulig for VIF å være konkurransedyktig i enkeltkamper.

– Vi så mot Juventus at vi kan være konkurransedyktig på det nivået her, og også i 45 minutter mot Arsenal at vi kan måle oss i en enkelt kamp, men vi må være realistiske. Det er i skiftet fra oss og opp til klubber som Ajax, Benfica og til dels Juventus vi kan være konkurransedyktige de neste årene, sier han.

Det er likevel én ting Lexerød kan være enig med NFF-toppene i.

– Det er ikke bare vi som jobber med å tette gapet til de beste. Det er det veldig mange som ønsker å gjøre, og det gjør noe med konkurranse-situasjonen i på kvinnesiden i Europa. Om du ikke tar målsettingen om finale bokstavelig, men som en oppfordring til at vi er nødt til å være med de kommende årene, så er jeg helt enig, sier Lexerød og fortsetter:

– Hvis ikke vi eller andre norske klubber er med i gruppespillet i mesterligaen i 2025 og 2026 står vi i fare for å bli akterutseilt. Det er vi helt nødt til å være for å holde klubber som jakter bak oss, og sørge for at avstanden opp til de beste ikke blir enda større enn den er i dag, forteller Lexerød.

Les flere saker om VIF-damene her

Les også: Historisk Tvedten-mål ikke nok for VIF som tapte fortjent mot Arsenal

Les også: Knalltøff trekning for Vålerenga: – Har en ambisjon om å hevde oss (+)