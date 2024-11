Haaland forsvarte Ødegaard – holdt foredrag om ankelskader

– Jeg forstår det (at folk lurer), men jeg vet ikke om noen her har hatt ankelskader og vet hvordan det fungerer, sa han under onsdagens pressekonferanse.

– Du får en cirkatid for når du er tilbake. Så trener du. Jeg vet ikke hvor mange treninger Martin hadde, men når man spiller 90 minutter pluss tilleggstid, kan det oppstå reaksjoner som er negative. Det har det åpenbart vært om man legger sammen to pluss to, som jeg gjør. I tillegg hadde han en flytur som gjør ankelen verre, og han kan ikke spille og ikke trene. Han må hjem.

Haaland sa at han vet hvor mye det betyr for Ødegaard å spille for landslaget.

– Martin ville nesten dødd for å spille for Norge. Se alle kampene han har spilt. Det er synd (at han ikke kan være med), men jeg forstår det veldig godt, for jeg har hatt noen ankelskader både på landslaget og i klubblaget, og jeg vet hvordan det er. Man kan få reaksjoner, og når man reiser så kan man få «swollen ankles», dere vet kanskje hvordan det er.

Haaland blir landslagets kaptein fra start for tredje gang i den viktige bortekampen mot Slovenia torsdag.

– Det er synd at jeg ikke er visekaptein, for jeg skulle ønske at Martin var her. Men jeg skal prøve å kose meg og gjøre mitt beste for at vi vinner. Jeg tror at styrken min er oppi her (viser til hodet), og om jeg hadde brydd meg om hva alle andre mener, så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sa han.

Haaland har scoret tre av sine 34 landslagsmål mot Slovenia.

