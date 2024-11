Flere årsmøter med VAR-avstemning på trappene

Avgjørelsene på årsmøtene kan potensielt vippe flertallet blant de 32 toppklubbene for VAR-teknologien over til et flertall imot VAR. Det er også målet til mange av supporterne som har alliert seg for å få til nye avstemninger.

Målsettingen til Norsk Supporterallianse (NSA) er at det skal være flertall imot VAR når toppklubbenes interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball (NTF), har sitt eiermøte 22. januar. Et flertall – i hvert fall et klart et – vil bety at NTF må endre sitt standpunkt i VAR-saken.

Det vil i sin tur igjen kunne bety en innstilling til fotballtinget om at VAR-teknologien som ble innført i Eliteserien fra og med 2023, skal avvikles.

Møterush

Gjennom høsten har supportere for en rekke klubber jobbet med å samle nok underskrifter til å kreve ekstraordinært årsmøte i sin klubb. Så langt er følgende årsmøter satt opp:

* 27. november: Fredrikstad

* 17. desember: Bryne

* Tidlig januar: Sandefjord

* 8. januar: Molde

* 8. januar: Tromsø

* Uke 2: Moss

* 14. januar: Odd

Etter det NTB kjenner til, er det også planlagt årsmøter i ytterligere noen klubber, uten at datoer er klare. Det er sannsynlig at flere av dem får det i boks før det nevnte NTF-eiermøtet.

Klart flertall i vår

Ved de ordinære årsmøtene i vår ble VAR-spørsmålet behandlet på de fleste. Status var da som følger:

Imot VAR (10): Bodø/Glimt, Brann, HamKam, Lillestrøm, Rosenborg, Strømsgodset, Lyn, Stabæk, Start, Vålerenga.

For eller nøytrale til VAR (22): Fredrikstad, Haugesund, KFUM, Kristiansund, Molde, Odd, Sandefjord, Sarpsborg, Tromsø, Viking, Bryne, Egersund, Kongsvinger, Levanger, Mjøndalen, Moss, Ranheim, Raufoss, Sandnes Ulf, Sogndal, Åsane, Aalesund.

Samtidig er det avklart at lagene som rykker ned fra 1. divisjon, ikke regnes som toppfotballklubber når NTF skal fatte sitt VAR-standpunkt, mens klubbene som rykker opp fra 2. divisjon, får gyldig stemme.

Per nå er det klart at Hødd og Skeid skal spille i 1. divisjon neste år, mens Levanger og Sandnes Ulf går ned.

