Norge uten kaptein Ødegaard igjen: – Et stort savn og et stort tap

Tirsdag formiddag meldte Norges Fotballforbund at Arsenal-kapteinen ikke blir tilgjengelig i de kommende nasjonsligakampene mot Slovenia og Kasakhstan.

Det til tross for at han spilte hele Premier League-kampen mot Chelsea søndag.

– Han har vært skadet så lenge, så jeg forventet ikke at han skulle være her i det hele tatt. Jeg var forberedt på det, sier Antonio Nusa til NTB.

Uten Ødegaard er det Erling Braut Haaland som blir Norges kaptein. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på mandagens pressekonferanse.

Mange forfall

Midtstopper Stian Gregersen erkjenner at tapet er stort.

– Selvfølgelig er det et stort savn og et stort tap ikke å ha med Martin. Men sånn er det. Vi får bare se framover og ha fokus på dem som er her, sier Gregersen til NTB.

Ødegaards forfall er det siste i rekken av flere kjente navn som ikke blir å se i de to kampene som skal avgjøre gruppeseieren i nasjonsligaen. Fra før mangler førstekeeper Ørjan Nyland og David Møller Wolfe, Kristoffer Ajer og Andreas Hanche-Olsen i forsvaret.

– Vi må bare akseptere situasjonen med de forfallene. Vi må tilpasse oss og fokusere på kampen, sier Nusa.

– For oss nye må vi gripe sjansen. Selvfølgelig skulle vi hatt alle mann her, men sånn er det ikke. Vi må fokusere på de som er her og gjøre det beste ut av det.

– Vet hvordan vi må håndtere det

Norge var uten Ødegaard i forrige samling som endte med 3-0-seier over Slovenia før braktapet mot Østerrike (1-5).

– Vi har spilt uten ham nå et par kamper, så vi vet hvordan vi må håndtere det. Vi håpet selvfølgelig å få ham tilbake nå, men det er litt for tidlig ennå. Sånn er det. Vi må bare håndtere det som vi har gjort tidligere, forteller midtstopper Leo Skiri Østigård.

Om Norge skal vinne nasjonsligaen, bør de to kampene mot Slovenia (torsdag) og Kasakhstan (søndag) i tillegg til at Østerrike avgir poeng.

