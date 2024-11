Arteta ringte Solbakken om Ødegaard: – Diskuterte situasjonen åpent og ærlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er et godt tegn at han er her, men jeg føler meg ikke 100 prosent sikker etter samtalen med Martin.

Det opplyste landslagssjef Ståle Solbakken da han møtte pressen mandag.

Han meldte også at Hugo Vetlesen og David Møller Wolfe har forlatt troppen. Tidligere på dagen hadde Solbakken allerede opplyst at Martin Ødegaard skal slutte seg til troppen, og at Warren Kamanzi (høyreback) er hentet inn.

Ødegaard har vært ute siden han skadet ankelen i september mot Østerrike. Sist uke fikk han et par minutter mot Inter i Champions League før han spilte hele 1-1-kampen mot Chelsea.

– Det blir en avgjørelse som tas forhåpentligvis i løpet av et par døgn, sa Solbakken.

Fikk telefon fra Arteta

– Jeg har et laguttak med og uten Martin, sa Solbakken, som sa at Arsenal-sjef Mikel Arteta tok opp telefonen søndag.

– Vi diskuterte jo situasjonen åpent og ærlig. Han hadde ikke så mye mer informasjon, han heller, enn det som hadde kommet fram og Martin hadde sagt til ham, sa Solbakken på spørsmål fra NRK.

Solbakken avviser at han føler press om ikke å bruke Ødegaard i landskampene.

– Er det én person i hele verden jeg kan gi alt jeg har til og stole 100 prosent på hvordan han er, er det Martin Ødegaard. Derfor gjorde jeg ham til kaptein for tre-fire år siden, sa Solbakken.

– Martins helse

– For meg er dette enkelt: Martins helse. Det er ingen konspirasjonsteorier. Det er hans følelse, sa Solbakken.

Det er også flere spørsmålstegn i forsvaret før de to kampene for landslagssjefen. Førstekeeper Ørjan Nyland og midtstopperne Kristoffer Ajer og Andreas Hanche-Olsen er ute med skade, i tillegg til Wolfe.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere. De to kampene bør vinnes, og i tillegg må Østerrike avgi poeng for at det skal bli norsk seier i nasjonsligagruppen.