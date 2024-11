Ødegaard ikke spilleklar til Norges kamper – reiser hjem til London

Ødegaard reiser tilbake til London for å få oppfølging av det medisinske apparatet til Arsenal, opplyser Norges Fotballforbund.

– Dette har vært en komplisert ankelskade. Med svært få treningsøkter med laget de siste ni ukene er det er naturlig at kroppen ikke er hundre prosent på dette stadiet, sier landslagslege Ola Sand om begrunnelsen.

– Etter grundige undersøkelser og samtaler har vi blitt enige om at Martin ikke kommer til å bli spilleklar til kampene mot Slovenia og Kasakhstan. I samråd med ham har vi blitt enige om at det er bedre for ham å reise hjem til London for å fortsette rehabiliteringen der, legger han til.

Ødegaard har vært ute av spill siden han skadet ankelen i september mot Østerrike. Sist uke fikk han et par minutter mot Inter i Champions League, før han spilte hele 1-1-kampen mot Chelsea.

– Vi visste jo at det var en risiko for at Martin ikke ville bli klar. Han har hatt et sterkt ønske om å få vært med på kampene, men vi kan ikke risikere helsen hans, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Hovedpersonen selv ber om forståelse for at han trenger tid.

– Jeg har vært gjennom en lang opptreningsperiode, og når man omtrent ikke har trent fotball de ni siste ukene, så er det naturlig å ikke være hundre prosent ennå. Jeg må lytte til kroppen min, fullføre denne rehab-prosessen og få foten tilbake i god stand, sier Ødegaard.

– Det er en veldig kjip følelse å miste disse kampene. Jeg elsker å spille for Norge og med dette laget. Men jeg har stor tro på gutta og ønsker dem lykke til – det er fortsatt gode muligheter for å vinne gruppen, legger landslagskapteinen til.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere. De to kampene bør vinnes, og i tillegg må Østerrike avgi poeng for at det skal bli norsk seier i nasjonsligagruppen.

