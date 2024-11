Michael Oliver dømmer Norge – ingen favoritt blant Ødegaards fans

Michael Oliver har i lang tid vært upopulær blant Arsenal-fansen. Det ble ikke bedre da han i helgen ga Kai Havertz gult kort for ikke å forlate banen raskt nok for behandling etter at han pådro seg et blødende hodesår i kampen mot gamleklubben Chelsea.

Torsdag dømmer den 39-årige engelskmannen kampen mellom Slovenia og Norge i Ljubljana.

Ett av Arsenals ankepunkter mot Oliver er at han ikke viste ut Mateo Kovacevic for en stygg takling på Ødegaards ankel i en kamp mellom Arsenal og Manchester City forrige sesong.

Ødegaard har vært ute i nesten to måneder med en ankelskade etter overtråkket mot Østerrike i september, og det er usikkert om han blir klar til torsdagens kamp. Han spilte hele kampen for Arsenal søndag, men fikk som ventet en reaksjon etterpå. Det fortalte Ståle Solbakken på mandagens pressekonferanse.

Oliver har dømt Norges A-landslag to ganger tidligere. I 2013 dømte han 2-4-tapet for Sverige i det som ble Egil «Drillo» Olsens tredje siste kamp som landslagssjef, og i 2019 var han kampleder i EM-kvalifiseringsoppgjøret mot Spania på Ullevaal (1-1).

Oliver får med seg assistentene Stuart Burt og James Mainwaring, mens Thomas Bramall er fjerdedommer. De VAR-ansvarlige er ennå ikke offentliggjort.

Norge trenger full pott mot Slovenia og Kasakhstan, samtidig som Østerrike må avgi poeng i en av sine to siste kamper, hvis Solbakkens lag skal bli puljevinner i nasjonsligaen.