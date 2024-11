Premier League-dommer suspendert – skal ha fornærmet Klopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er den engelske dommerforeningen PGMOL som skal være i besittelse av og kommer til å se nærmere på den aktuelle videoen, melder både nyhetsbyrået Press Association og BBC.

En rekke britiske medier, blant dem Sky Sports, siterer en uttalelse fra dommerforeningen der det bekreftes at Coote er suspendert med umiddelbar virkning i påvente av utfallet av etterforskningen som er igangsatt.

PGMOL opplyser at det ikke vil bloi aktuelt å kommentere saken nærmere før de endelige konklusjonene foreligger.

Videoen som er bakgrunnen for saken sirkulerer i sosiale medier. BBC understreker samtidig at det ikke har vært mulig å verifisere at den er ekte.

Coote skal i videoen bruke det som omtales som et svært støtende verbalt uttrykk for å beskrive Klopp.

Den tyske stjernetreneren forlot Liverpool i juni etter nesten et tiår som sjef for Merseyside-klubben.

Coote var dommer da Liverpool slo Aston Villa 2-0 lørdag. 42-åringen er en av Premier League mest erfarne dommere og har dømt kamper siden 2018.

Press Association har bedt Liverpool om en kommentar til videoen, uten å få svar.