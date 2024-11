Maanum-scoring da Arsenal smadret Juventus i VIFs mesterligagruppe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Snaut ti minutter før hvilen mønstret gjestene fra London et glitrende angrep, og fra kloss hold fikk Maanum pirket inn ledermålet. Dermed sto det 1-0 til Arsenal ved sidebyttet.

Et kvarter etter pause var Caitlin Foord bare et tverrliggertreff unna å doble gjestenes ledelse. Like etterpå ble Maanum byttet ut.

Med 15 minutter igjen å spille satte Stina Blackstenius inn 2-0 for Arsenal. Før slutt gjorde Mariona Caldentey 3-0, før Foord fastsatte resultatet til 4-0 etter 97 minutter med sitt andre for kvelden.

Maanum har vært i storform de siste ukene. 25-åringen gjorde fem mål fordelt på de to kampene mot Albania i EM-omspillet, før hun på ny fant veien til nettmaskene i Arsenals 5-0-seier i Arsenals 5-0-seier mot Brighton i helgen.

Arsenal tapte 2-5 borte mot Bayern München i den første gruppespillskampen 9. oktober. Rødtrøyene slo tilbake med 4-1-seier mot Vålerenga i kamp to.

