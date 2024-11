Måler krefter mot Europas beste: – Går ut med senkede skuldre

Selv om seriegullet for lengst er sikret, er det travle tider for Norges suverent beste damelag. Lørdag formiddag sendte VIF-trener Nils Lexerød utpå et ungt lag med flere debutanter da Vålerenga slo Arna-Bjørnar 3-1. Siden har laget kommet seg hjem fra Bergen, og så vidt rukket å pakke om, før laget mandag satte kursen for München.

Der gjennomførte laget en treningsøkt mandags kveld, før tirsdagens mesterligaoppgjør mot Bayern München. Laget, som ledes av tidligere Brann-trener Alexander Straus er blant Europas beste på kvinnesiden, og i den anledningen stilte VIF-trener Nils Lexerød og Emma Stølen Godø opp på en pressekonferanse der kun Dagsavisen var tilstede for å stille spørsmål.

– Bayern har lik spillstyrke som det Arsenal har, så jeg ser for meg et lignende kampbilde som i London. Vi blir nok spilt lave i banen, men jeg håper at vi kan få ut noe av det vi lærte på Emirates allerede til denne kampen. Jeg håper vi klarer å spille oss ut når vi vinner ballen og får flyttet spillet over på Bayerns banehalvdel i lengre perioder av gangen, og at vi er smartere med tanke på når vi jakter gjennombrudd, sa Lexerød til Dagsavisen apå pressekonferansen om tirsdagens kamp.

– Klare underdogs

Bayern München innledet med å slå Arsenal 5-2, og så Juventus 2-0, og leder dermed gruppa. Vålerenga startet med en god prestasjon i det knepne hjemmetapet for Juventus i lagets første kamp i mesterligaen noensinne, før Olaug Tvedten ble historisk med lagets første mesterligamål i det som ble tap for Arsenal.

– I Norge er vi favoritter i alle kamper vi spiller. Her er vi klare underdogs, men det gjør at vi går ut med senkede skuldre og vil vise at vi har noe på dette nivået å gjøre. Vi kan åpenbart ikke forvente å styre kampene i mesterligaen like mye som vi gjør i Norge, men det gir oss en annen type utfordring som også er veldig spennende. Det er uansett veldig kjekt og givende å få prøve seg mot de beste i verden, sier Godø.

I de siste ukene har Vålerenga blitt rammet av en rekke skader, deriblant Tuva Espås og Thea Bjelde, i tillegg til at de fortsatt har flere spillere som er langtidsskadet. Dermed er fortsatt en nokså skadeskutt tropp som skal utfordre ett av Europas beste lag.

– Siden hun sitter her ved siden av meg, så er det gledelig å si at Emma er tilbake. Hun går rett inn på laget, og blir en klar forsterkning for oss . Så har vi fortsatt de skadene vi har, og alle de spillerne er hjemme i Norge. Likevel føler jeg at vi stiller et slagkraftig lag som er i stand til å gjøre en god kamp mot Bayern München, forteller Lexerød.

