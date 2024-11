Bodø/Glimt med nytt poengtap hjemme, nå er det fordel Brann i gullkampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med to serierunder igjen å spille skiller det nå to poeng i Branns favør på toppen av tabellen. Det er fasiten etter en uhyre innholdsrik og dramatisk kamp i Bodø.

Med ti mann kom Glimt tilbake og snudde 0-1 til 2-1, blant annet i form av en volleykule signert kaptein Patrick Berg. Innbytter Andreas Helmersen presset så Stian Stray Molde til å sette ballen i eget mål ti minutter før slutt.

Da trodde mange på Aspmyra at seieren var reddet, men Henrik Skogvold ville det annerledes. Han satte inn utlikningen som garantert satte fyr på Bergen og Brann-fansen.

Scoringen kom rett før full tid og markerte slutten på en heseblesende omgang.

– Det føles litt både og. Surt at vi klarer å slippe inn på slutten. Det er klart vi nå har gjort det vanskelig for oss selv, med en lang rekke med dårlige prestasjoner og svake resultater. Vi får telle opp til slutt om dette poenget er verdt noe, sa Patrick Berg til TV 2 etter slutt.

Kalddusj

Stian Stray Molde scoret sitt sjette seriemål for sesongen da han sjokkerte hjemmefansen og sendte gjestene fra plankebyen opp i ledelsen før pause.

Den kalddusjen passet uhyre dårlig for et Glimt-lag som var avhengig av tre poeng for ikke å gi Brann luke på toppen av tabellen.

Gullutfordreren fra Bergen slo med nød og neppe LSK etter scoring på overtid lørdag. Det la presset tungt på Glimt foran søndagens kveldskamp.

Der hadde Glimt mest ballbesittelse og flest avslutninger både før og etter Stray Moldes ledermål, men de gule slet lenge med å komme til de virkelig store sjansene mot et bunnsolid defensivt organisert Fredrikstad-lag.

Rødt kort

Midt i annen omgang kom en ny nesestyver for hjemmelaget. Da gikk Fredrikstad-spiller Patrick Metcalfe i bakken på er overgang etter en løpsduell med Glimt-bautaen Jostein Gundersen. Dommer Rohit Saggi trakk opp det gule kort, som Gundersen hadde ett av fra før.

Dermed var Glimt plutselig redusert til ti mann i skjebnekampen. Det gjorde motbakken enda tyngre for mannskapet til Kjetil Knutsen.

Spørsmålet er om det var kontakt mellom Metcalfe og Gundersen. Sistnevnte forsøkte åpenbart å unngå at de to kom i kontakt med hverandre.

– Jeg er nesten helt sikker på at han var borti. Det er ingen spillere som faller der hvis han ikke kjenner at noen er borti han, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Saggi virket sikker i sin sak. Publikum på Aspmyra vartet på sin side opp med en voldsom pipekonsert mens Gundersen ruslet i garderoben.

Tøffe Brann-kamper

Selv med en spiller mindre jaget hjemmelaget seier på tampen av kampen og fikk betalt i form av to hardt tilkjempede mål. Så tok Fredrikstad siste stikk.

Glimt avslutter sesongen med kamper mot nedrykksklare Odd og nærmest nedrykksklare Lillestrøm. Brann skal avslutte med langt tøffere oppgaver i Viking og Molde.