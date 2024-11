Straffescoring på overtid berget Brann-seier – LSK styrer mot 1. divisjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ett drøyt minutt inn i overtiden gikk det galt bak hos LSK da Vebjørn Hoff noe uvørent felte Felix Horn Myhre i eget felt. Dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket, og Niklas Castro var sikker som banken da han blåste ballen høyt i målet og sikret 2-1-seier for Brann.

Bergenserne legger dermed kraftig press på Bodø/Glimt i gullkampen i Eliteserien. Brann er tre poeng foran når to kamper gjenstår for rødtrøyene og tre for Glimt.

Seieren kom i en kamp der LSK hadde vært defensivt solide og kjempet et frustrert Brann-lag ut av stilen. Men like fullt blir gjestene fra Romerike stående med sine 24 poeng på nest sisteplass i ligaen.

