Ørkenvandringen over for Strand Larsen og Wolves som tok årets første seier

Wolves-sjef Gary O’Neil har vært under et voldsomt press den siste tiden etter at laget hans ikke hadde vunnet på 13 strake ligakamper. Lørdag var omsider ventetiden over.

Wolves fikk den perfekte starten på kampen mot Southampton da Pablo Sarabia satte inn 1-0 etter forarbeid av Matheus Cunha. Scoringen, klubbens raskeste i Premier League noensinne, var et faktum etter under to minutter.

Cunha satte selv inn mål nummer to og sørget for tre viktige poeng som gjør at Southampton overtar plassen i bunnen av tabellen.

Jørgen Strand Larsen startet i Wolves-angrepet, men ble byttet ut etter 73 minutter.

Landslagskollega Sander Berge kunne også feire tre poeng lørdag. Fulham klatret opp i topp seks på tabellen ved å påføre Crystal Palace et 0-2-tap på Selhurst Park.

Emile Smith-Rowe utnyttet en feil fra Maxence Lacroix da han åpnet scoringsballet i første omgang. I annen omgang ble Palace redusert til ti mann da Daichi Kamada fikk rødt kort etter en felling av Kenny Tete.

Harry Wilson kom inn fra Fulham-benken og punkterte oppgjøret.

Sander Berge spilte hele kampen på London-klubbens midtbane.

