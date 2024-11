Ødegaard reiser med Arsenal-troppen til Milano

Det kommer fram av et bilde klubben har publisert på X.

Nyhetsbyrået PA erfarer at nordmannen reiser til Milano og at han kan gjøre sitt skadecomeback mot Inter.

Klokken 19.00 skal Arsenal-trener Mikel Arteta holde en pressekonferanse i Milano.

Ødegaard deltok på tirsdagens Arsenal-trening, men var ikke blant navnene Ståle Solbakken leste opp i landslagsuttaket tirsdag ettermiddag.

Solbakken utelukket imidlertid ikke at Ødegard kan bli tatt ut på et senere tidspunkt dersom han blir spilleklar.

– Jeg har snakket med Martin lenge. Vi utelukker ikke at han kan bli tatt ut på et senere tidspunkt. Han må tikke av et par bokser til for å være klar og føle seg klar, sa Solbakken om uttaket.

Ødegaard har vært ute av spill siden han ble skadet i 2-1-seieren over Østerrike 9. september, og det har vært knyttet stor spenning til om han ville rekke landskampene i november.

I mellomtiden har han gått glipp av to landskamper og tolv klubbkamper. Playmakeren er på bedringens vei fra ankelskaden.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere. Solbakkens menn trenger to seirer samt østerriksk poengtap for å vinne sin pulje.

Kampene er også viktige med tanke på Fifa-rankingen for å bli seedet på nivå to i trekningen av VM-kvalifiseringen i desember.

