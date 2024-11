Ødegaard fortsatt skadd – ikke med i Norge-troppen mot Slovenia og Kasakhstan

Den 25 år gamle Arsenal-stjernen var ikke blant navnene landslagssjef Ståle Solbakken leste opp i uttaket tirsdag ettermiddag.

– Jeg har snakket med Martin lenge. Vi utelukker ikke at han kan bli tatt ut på et senere tidspunkt. Han må tikke et par bokser til for å være klar5 og føle seg klar, sa Solbakken.

– De møter Chelsea søndag kveld, så får vi ta dag for dag. Hadde det vært kamp i dag, hadde det vært vanskelig, la han til.

Solbakken utdypet videre at mye handler om den følelsen Ødegaard selv har.

– Den varierer fra dag til dag. I går var den god. Det er samtidig en fordel om han spiller for Arsenal først, sa landslagssjefen.

Ødegaard har vært ute av spill siden han ble skadet i 2-1-seieren over Østerrike 9. september, og det har vært knyttet stor spenning til om han ville rekke landskampene i november.

I mellomtiden har han gått glipp av to landskamper og tolv klubbkamper. Playmakeren er på bedringens vei fra ankelskaden, men blir altså ikke spilleklar til de avgjørende nasjonsligakampene.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere. Solbakkens menn trenger to seirer samt østerriksk poengtap for å vinne sin puljen.