Arteta med Ødegaard-oppdatering: Forhåpentligvis tilbake før landskampene

Det sa Arteta på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Han har vært på gress i noen uker, men det er fortsatt noen bokser som skal krysses av. Forhåpentligvis vil han være tilbake før landslagspausen, sa Arteta.

Ødegaard skadet ankelen i Norges kamp mot Østerrike i nasjonsligaen på Ullevaal for halvannen måned siden.

Arsenal møter Preston i ligacupen onsdag.

14. og 17. november spiller Norge mot Kasakhstan og Slovenia i de siste oppgjørene i nasjonsligaen.

Allerede har landslagssjef Ståle Solbakken fått én dårlig beskjed før de to kampene: Ørjan Håskjold Nyland mister samlingen. Også midtstopper Andreas Hanche-Olsen går glipp av oppgjørene.

I tillegg er det skader på flere spillere. Julian Ryerson er blant de tvilsomme til kampene som spilles om drøyt to uker.

Norge trenger seks poeng i tillegg til at Østerrike må avgi poeng for at det skal bli gruppeseier i nasjonsligaen.