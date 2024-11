VG: Martin Ødegaard har giftet seg

VG opplyser at det framgår av endringer i Folkeregisteret. Sommeren 2023 ble det kjent at de er et par, og for noen måneder siden opplyste de at de venter barn.

Helene Spilling har også endret navn til Helene Spilling Ødegaard.

Det er fremdeles usikkert hvorvidt Martin Ødegaards navn blir lest opp når landslagssjef Ståle Solbakken tirsdag tar ut troppen som møter Slovenia og Kasakhstan i nasjonsligaen.

Ødegaard har slitt med en ankelskade han fikk i oppgjøret mot Østerrike i september.

