Guardiola antyder ønske om hvile for Haaland i landskampene

Guardiola uttalte seg om kampbelastningen den norske superspissen har hatt da han møtte pressen foran Champions League-møtet med Sporting Lisboa tirsdag.

Der får Haaland etter alle solemerker ikke fri.

– Jeg tror ikke det, kanskje kan han hvile under landskampene, sa City-sjefen.

Han avviste at Haaland hadde pådratt seg en skade på trening før avreise til Lisboa mandag. Flere medier, blant dem Manchester Evening News, antydet at City hadde fått seg et skremmeskudd knyttet til nordmannen.

Ståle Solbakken tar ut Norge-troppen tirsdag. Til VG svarer landslagssjefen følgende på Guardiolas utspill om landslagshvile:

– Hehe, det mener jo alle klubbtrenere!

Haaland har i likhet med resten av City-laget slitt den siste tiden. I helgen gikk han igjen målløs av banen.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere. Solbakkens menn trenger to seirer samt østerriksk poengtap for å vinne nasjonsligapuljen.

