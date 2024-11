NFF vil ha omkamp om pyrobruk under cupfinalene – har sendt inn klage

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik bekrefter beslutningen overfor NTB.

– NFF har bestemt seg for å anke vedtaket. Vi mener at vår søknad med tilhørende tiltak tilfredsstiller kravene til å få innvilget dispensasjon under cupfinalene, sier han.

– Vi mener også at tillatelse til begrenset bruk av pyro under kontrollerte former – som det er søkt om her – reduserer faren for ulovlig og farlig bruk av pyro. Det er jo også bakgrunnen for at både justisministeren og kulturministeren ga grønt lyst til dispensasjonsordningen like før sommerferien, legger han til.

Det var i forrige uke at NFF fikk avslag på søknaden som var sendt brann- og redningsetaten i Oslo i saken. Det var dårlig nytt for supporterne til Molde, Fredrikstad, Rosenborg og Vålerenga,

De to sistnevnte klubbene møtes i kvinnenes cupfinale på Ullevaal stadion 24. november, mens Fredrikstad og Molde skal kjempe om kongepokalen samme sted 7. desember.

Ikke forenlig med loven

I svaret Brann- og redningsetaten sendte fotballtoppene, het det blant annet at bruk av nødbluss ikke er forenlig med brann- og eksplosjonsvernloven.

«Vår brannfaglige vurdering er at den omsøkte bruken av P1-produkter/nødbluss ikke er forenlig med kravet til å redusere risikoen for uhell og ulykker til et nivå som med rimelighet kan oppnås. I vurderingen har vi lagt vekt på produktenes egenskaper, kombinert med den omsøkte bruken», lød begrunnelsen.

Videre ble det pekt på at formålet med brann- og eksplosjonsvernloven er at den skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Gjenstand for debatt

Bruken av pyrotekniske effekter har vært gjenstand for debatt i norsk fotball denne sesongen. Så sent som i forrige måned ble en ung gutt brannskadet som følge av det som ble beskrevet som «uvettig bruk av pyro av andre» under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal.

Tiåringen fikk skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av bluss, opplyste politiet i etterkant. En rekke andre personer ble også truffet.

Under cupfinalen mellom Lillestrøm og Brann i fjor sommer ble 15 personer brannskadet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er blant dem som har reagert på episodene.

Fram til tidligere i år var det totalforbud mot pyro på norske fotballtribuner. Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner søkte imidlertid i sommer om dispensasjon for bruk av slike effekter. Søknaden ble innvilget av Justis- og beredskapsdepartementet.

I dispensasjonen som nå foreligger åpnes det for bruk av pyrotekniske artikler av publikum til underholdningsformål. Samtidig må arrangøren av de aktuelle arrangementene innhente tillatelse fra brann- og redningsvesenet i forkant.

