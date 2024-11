Sportsdirektøren forlater Arsenal – meldes klar for konkurrentens eier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arsenal bekreftet Edus uventede avgang i egne mediekanaler mandag kveld.

– Edu Gaspar har i dag sagt opp sin stilling som vår sportsdirektør, skriver klubben.

– Vi takker Edu for rollen han har spilt i arbeidet med vår nye fotballstrategi og at han har drevet klubben fremover med Arsenals verdier i hjertet, fortsetter Arsenal.

Hovedpersonen kommenterer også at han gir seg.

– Dette var en utrolig vanskelig avgjørelse å ta. Arsenal har gitt meg muligheten til å jobbe med så mange fantastiske mennesker og sjansen til å være en del av noe så spesielt i klubbens historie. Det har vært en spesiell reise, sier Edu.

Nøkkelen

Ifølge Sky Sports kom 46-åringens beslutning overraskende på klubben. Kanalen melder samtidig at Edu skal ha takket ja til å jobbe for den greske forretningsmannen Evangelos Marinakis.

Marinakis eier blant annet Premier League-klubben Nottingham Forest. Han er også eier av greske Olympiakos og portugisiske Rio Ave.

Også Daily Mail hevder å ha kilder på at Edu nå skal jobbe for Marinakis. Det er ikke kjent hvilken stilling eller rolle det dreier seg om.

– Nå er det på tide å forfølge en annen utfordring. Arsenal vil alltid forbli i hjertet mitt. Jeg ønsker klubben og dens supportere bare gode ting og alt godt, sier Edu kryptisk mandag.

Arsenal-styreformann Josh Kroenke sier i en uttalelse at London-klubben respekterer Edus beslutning.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås er klar på at tapet er stort for Arsenal.

– Det vil være et stort tap, gitt at det ikke er interne konflikter som er utløsende. I så fall kan det være nødvendig, sier han til NTB.

– En sportsdirektør er en nøkkel fordi han skal sørge for at noen nøkkelpunkter på sportslig retning ligger fast uansett hovedtrener. Hvor viktig en sånn posisjon er holder det å se til Manchester United etter Sir Alex Ferguson for å forklare, slår fotballeksperten fast.

Store steg

Edu har vært en nøkkelmann i Arsenals gjenreising de siste årene. Inn portene på klubbens hjemmearena har den brasilianske 46-åringen brakt navn som Martin Ødegaard, William Saliba, Gabriel Magalhães, Declan Rice og David Raya.

– Sportsdirektøren har i tillegg ansvar for spillerlogistikk, og den treffprosenten har vært god under hans tid i Arsenal, sier Tjærnås.

Arsenal har tatt store steg de seneste årene. Både i 2019/2020- og 2020/2021-sesongen havnet klubben helt nede på 8.-plass, før det ble 5.-plass i 2021/2022.

De siste to årene har London-klubben kjempet om ligagullet med Manchester City, men de lyseblå har stukket av med tittelen etter sterke avslutninger på sesongene.

Arsenal er nummer fem i Premier League etter ti serierunder. Opp til ligaleder Liverpool skiller det sju poeng.

