Arsenal-smell i Newcastle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed har Arsenal tapt to bortekamper på rad mot Newcastle for første gang siden 1996. Også på samme tid i fjor røk laget 0-1 på St. James’ Park.

Mikel Artetas lag har nå gått tre seriekamper uten seier. Nylig ble det tap for Bournemouth og uavgjort mot Liverpool.

– Det er et ekstremt lite potent Arsenal. Jeg sitter og lurer på om jeg noen ganger har sett laget under Arteta skape så lite offensivt, og det tror jeg ikke. Det er store varsellamper, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Alexander Isak styrte inn lørdagens vinnermål med hodet etter tolv minutter. Svensken ble truffet av et flott innlegg fra Anthony Gordon.

Det gledet Newcastle-tilhører Shay Given så mye at han ødela bordet i BBCs studio. Den tidligere målvakten spilte i alt 463 kamper for de svart- og hvitstripete.

Arsenal greide aldri komme tilbake i kampen og kan med maks uflaks være åtte poeng bak serieleder Manchester City etter helgens runde. Det er et gap som kan vise seg vanskelig å tette. Erling Braut Haaland og City er ikke kjent for å tape særlig mange kamper i løpet av en sesong.

Arsenal kan imidlertid glede seg over å ha kaptein Martin Ødegaard tilbake om kort tid. Han er nær et comeback fra en skade som har holdt ham ute av spill i halvannen måned.

Neste kamp for Arsenal er borte mot Inter i mesterligaen kommende uke. Deretter venter et tøft bortemøte mot Chelsea i ligaen.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)