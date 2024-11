Vålerenga feiret opprykket, Start berget plassen og alle smilte på Valle

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Nå gjenstår bare bortekampen mot Sogndal før sesongen kan pakkes i en eske, snurres bånd rundt og legges under juletreet. Men tankene til dette VIF-laget er inne i 2025-sesongen allerede.

– Takk skal dere ha! Etter nedrykket i fjor tok det fem minutter før vi hadde alle dere i ryggen. Dere er fantastiske, sa VIF-trener Geir Bakke i talen til supporterne fra indre bane rett etter kampslutt.

Denne lørdagen kunne han feire Vålerengas opprykk i sesongens siste hjemmekamp. Kontrasten var stor til hvordan forrige sesong ble avsluttet over en måned senere.

Opprykket var for lengst i boks, og etter kampen fikk de også det synlige beviset på at de er vinnere av OBOS-ligaen 2024.

Formlagene

Men laget ville avslutte med stil foran igjen en nesten fullsatt Østblokka. Det gjorde ikke keeper Magnus Sjøeng da han leverte retur på headingen til Eirik Schulze som selv scoret på returen.

Resten av omgangen handlet om et VIF-lag i konstant angrep, men uten å få ballen i mål.

Stian Sjøvold Thorstensen, som spilte sin første seriekamp fra start, var nærmest da han satte ballen i tverrliggeren etter ni minutter. Da hadde han også fått sin første scoring.

– Vi må komme mer rundt mot et veldig lavtliggende lag, sa Petter Myhre i pausen.

Ja, Start lå lavt, men i de siste åtte kampene er de formlaget i OBOS-ligaen sammen med VIF.

Både Vegar Eggen Hedenstad, Mees Rijks og Henrik Bjørdal kom til gode muligheter.

Langskytteren

Fidel Ambina liker å skyte og rett etter pause sørget han for utligningen. Henrik Bjørdal la 45 grader tilbake og i stedet for å druse ballen over fikk Ambina kroppen over ballen og nærmest skjøv den hardt ned i venstre hjørne foran Østblokka. En vakker scoring.

Rsten av omgangen ble samme kampbildet som før pause. Vålerenga hadde ballen, Start kontret. Og på en av de kontringene måtte Magnus Sjøeng i aksjon og slå et godt skudd til corner.

Både Petter Strand, Ola Kamara og Muamer Brajanac kom inn en halvtime før slutt uten at det hjalp på effektiviteten. Men Kamera kom til en stor sjanse da han lurte seg inn bak keeper, men headingen gikk i nettveggen.

På overtid var det Start som kom til en gedigen sjanse, men avslutningen strøk utenfor. Start har ikke vunnet en bortekamp mot Vålerenga siden 2013, nå får de neste sjanse tidligst i 2026 … For her reddet de plassen.

Og enda lenger i overtiden var det et nytt godt innlegg fra innbytter Christian Borchgrevink, men Ola Kamara bommet på nærmest åpent mål.

Lørdag om en uke avslutter Vålerenga som nevnt sesongen på Fosshaugane mot Sogndal.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag, 29. serierunde:

Vålerenga – Start 1–1 (0–1)

Intility Arena: 9671 tilskuere.

Mål: 0–1 Eirik Schulze (4), 1–1 Fidel Ambina (48)

Dommer: Johan William Grundt.

---