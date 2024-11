Geir Bakke: – Tror vi skal være jævlig ydmyke

VALLE (Dagsavisen): Geir Bakke kommer rett fra et strategimøte om neste sesong inn som gjest i Dagsavisens podkast Trikkeligaen.

2024 startet tøft i Obosligaen. Så kom noen viktige oppturer i mai, før «alt» gikk på skinner i Vålerenga gjennom sommeren og høsten.

– Jeg synes vi skal være litt stolte av de forventningene og det presset vi har stått i. Vi har klart jobben, og det skal vi være litt stolte av, sier Vålerenga-treneren i Trikkeligaen.

– Selv om alle forventer (at VIF skulle rykke opp), så er Obosligaen seig. Jeg synes hver eneste kamp har vært knoklete og har stått og vippet, men vi har stort sett vært bedre over langen over 90 minutter.

– Ønsker et tempofylt lag

Opprykket ble sikret allerede for en måned siden, men hva kan man forvente av laget i Eliteserien?

– Jeg bare håper at vi får en god vinter og utvikler oss videre innenfor den stilen vi har bygd opp nå. Vi må være ydmyke med tanke på at det kan være kamper der vi er nødt til å ta litt ekstra hensyn til motstanderen. Noen ganger skal man egentlig være greit fornøyd med at kampene starter med ett poeng, og så kan man ta utgangspunkt i det, mener Bakke.

Geir Bakke i podkasten Trikkeligaen. (Reidar Sollie)

Men VIF-treneren legger ikke skjul på at laget skal ha en offensiv innstilling også i sin første sesong tilbake på toppnivå.

– Vi må være litt tøffere i trynet når vi mener at vi er kapable til å ta føringen og ha kampene mer på våre premisser. Vi har jo lyst til å komme oss ut på den banen der og angripe, score mål og være produktive. Vi ønsker et tempofylt lag.

– Tror vi skal være jævlig ydmyke

– Hvor står Vålerenga i det norske fotballhierarkiet akkurat nå? spør programleder Haakon Thon.

– Vi er nyopprykket, svarer Bakke.

– Men er det der man ser for seg at man skal være i 2025 også? Jeg vil vel ikke tro at det er å kjempe om livet i Eliteserien som er målet selv om det ofte er målet for nyopprykkede lag.

– Nå er det Vålerenga-prat igjen. Siden det er Vålerenga, så skal vi forhåpentligvis bli ønsket høyt oppe på tabellen. Også fra media og omgivelsene, for da får man mer å skrive om hvis man får seg noe “på tygga”, sier VIF-treneren og fortsetter:

– Men jeg tror vi skal være jævlig ydmyke i den inngangen til sesongen vi skal inn i. Vi må trene godt, vi må ha noen nye spillere inn, selvsagt. Og vi må holde gruppa skadefri.

55-åringen peker på flere faktorer for at VIF skal lykkes i eliteserie-returen.

– Vi må øke intensiteten i spillet vårt – både offensivt og defensivt, og vi må tåle å stå i det over tid. Klarer vi det, så skal vi være rustet til å bite fra oss. Det er det som er målet. Men å tro at ting kommer av seg selv … det gjør det aldri i fotball.

Vil at spillestilen skal gjenkjennes

I Obosligaen har VIF dominert stort – spesielt på hjemmebane – med offensiv fotball i lengderetningen, raske spillvendinger og høyt tempo. Dette ønsker Bakke og trenerteamet å videreutvikle og forbedre i enda større grad i 2025.

– Det jeg er fornøyd med er at vi har blitt bedre i bearbeidingsfasen. Vi klarer å etablere grunnspillet vårt på motstanderens halvdel. Vi har vært ganske kjappe i spillvendingene våre og er det laget med desidert mest innlegg og trafikk i boksene.

1.divisjon i fotball for menn 2024: Vålerenga - Lyn VIF-trener Geir Bakke jubler foran "Østblokka" etter derbyseieren mot Lyn i august. (Annika Byrde/NTB)

– Det handler ikke bare om at det er Obos, men også at vi har vært bevisste på de tingene. Det er vi veldig fornøyde med, fortsetter Bakke.

– Vi har lyst til å bli enda råere i den offensive markeringen vår, sånn at vi kan ha gjenvinninger høyere i banen enda oftere. Og at vi forflytter oss enda raskere med samtidighet i presspillet vårt. At vi klarer å manøvrere motstanderne våre dit vi vil, sånn at sluttproduktet til motstanderen fanges i sekken vår.

Han ønsker at VIFs tilstedeværelse og spillestil blir godt gjenkjennbart i Eliteserien.

– Vi håper at folk skal se at det er Vålerenga som spiller – uansett hvem vi møter og hvilken tilnærming vi har til kampene. Litt som at man ser at det er Bodø/Glimt som spiller. Jeg håper at folk skal se at vi har et register å spille på, at vi er tilpasningsdyktige, men også at det er Vålerenga som spiller.

Hør mer om Bakkes ambisjoner for 2025, VIFs treningsprogram i vinter, overgangen fra Lillestrøm i fjor og mye mer i episoden.

Lørdag spiller Vålerenga sin siste hjemmekamp for sesongen når Start gjester Intility Arena klokka 16:00.

