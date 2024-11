Lyn senket av hat trick fra Åsane-spiss – sikret likevel playoff

ÅSANE ARENA (Dagsavisen): Etter seier i de to siste serierundene, er det bare to runder igjen. I kampen mot Åsane ble det tap, men resultater andre steder sørget for at Lyn sikret seg en playoff-plass. Med seier til Moss mot Raufoss og Brynes seier mot Egersund kan likevel Lyn nå ikke lenger rykke direkte opp eller passere Moss på tredjeplass. Vertene berget på sin side plassen i Obosligaen med seieren.

På Åsane var det en nokså jevnspilt åpning det første kvarteret, der Lyn hadde et kombinasjonsforsøk som kunne gitt noe. Åsane skaffet også en corner i det første kvarteret etter godt spill, som Alexander Pedersen fanget trygt. Åsane fikk en enorm mulighet like passert kvarteret, da Sebastian Haugland utnyttet dårlig kommunikasjon bak hos Lyn og fikk tuppet ballen forbi Pedersen, men også like utenfor.

Vertene tok mer og mer over banespillet utover omgangen, mens Lyn lå godt i den berømte ramma og tok i mot. Akkurat det er Jan Halvor Halvorsens menn gode på, så det gjorde at det ikke ble skapt spesielt mye. Åsane hadde noen skuddforsøk, men Pedersen hadde stort sett god kontroll på det som kom.

Les flere saker om Lyn

Bjørntvedt Olsen ga Lyn ledelsen

Fem minutter før pause kom Lyns første ordentlige mulighet, og den kom etter en fryktelig feilpasning bak hos Åsane. Den plukket Mathias Johansen opp, og til slutt endte ballen opp ute hos Jørgen Sjøl. Han la inn i feltet, og fra dypet kom Anders Bjørntvedt Olsen løpende og stanget inn ledermålet for Lyn.

Et par minutter senere var Lyn farlig frempå igjen, da et skudd fra Malvin Ingebrigtsen gikk borti en Åsane-spiller og fikk en vanskelig dupp for Åsanes keeper Simen Lillevik. Den tidligere Grorud-keeperen nådde den såvidt, men ga retur til Mathias Johansen som var nære på å få ballen over linja til 2-0.

Ti minutter før pause kom utligningen, litt ut av ingenting egentlig. Åsane snudde ballen og fikk den ut på kant. Der kom ikke Jørgen Sjøl tett nok oppi, før den ble stukket inn til Sebiastian Haugland på fem meter. Lyn-forsvaret med Daniel Schneider nærmest falt for langt inn, mens Malvin Ingebrigtsen ikke var sterk nok i duellen, og dermed fikk Haugland tuppet ballen inn bak Pedersen i Lyn-buret.

Anders Bjørntvedt Olsen henger høyt og stanger inn Lyns ledermål mot Åsane (Pål Karstensen)

Les også: Breistøl sulten på flere opprykk: – Hadde håpet på mer spilletid (+)

Haugland snudde med hat trick

Fem minutter før pause hadde Åsane snudd oppgjøret, og igjen var det Sebastian Haugland som scoret for vertene. Også denne gang var Schneider involvert, da han først headet ut et langt oppspill. Det ble plukket opp av Stian Nygård, som spilte en strålende stikker bak ryggen på en ryggende Schneider som ikke klarte å snu seg i tide. Dermed fikk Haugland den meteren han trengte til å plassere ballen i hjørnet.

Åsane kunne med det gå inn i garderoben med en 2-1-ledelse til pause. Etter at Lyn tok ledelsen, slo Sebastian Haugland tilbake for Åsane med to kjappe scoringer, på et uvant passivt Lyn-forsvar. Vertene fikk også den første muligheten etter pausen, da Åsane stusset en corner opp på nettaket.

Et par minutter før timen fullførte Haugland hat tricket, da han spilte vegg med en lagkamerat og ble spilt igjennom alene med Pedersen. Lyn-keeperen kunne muligens kommet lenger ut for å avskjære vinkelen, men Haugland satte ballen kontant ned i hjørnet. Akkurat som han gjorde på sin andre scoring.

Les også: Opprykk: – Det er bare å ta av seg hatten for Lyn (+)

Sebastian Haugland jubler for sin andre scoring etter å ha snudd kampen for Åsane mot Lyn før pause. (Pål Karstensen)

Lyn-redusering holdt ikke

Like over timen spilt gjorde Jan Halvor Halvorsen et meget sjeldent trippelbytte, da det var lite som fungerte for Lyn på Åsane Arena. En annen innbytter i Salim Lagzhaoui fikk en mulighet like etter da Lyn kombinerte seg gjennom, men satte skuddet rett på keeper Lillevik.

Lyns trippelbytte ga effekt nesten umiddelbart, da Lagzhaoui slengte inn en corner på bakerste stolpe. Like før ballen gikk ut fikk Anders Bjørntvedt Olsen slått den tilbake i feltet, der han traff Herman Solberg Nilsen som kontant satte ballen ned i korthjørnet. Opphentingen var dermed i gang for Lyn.

Lyn kjempet på for å finne et utligningsmål, og trippelbyttet gjorde absolutt susen for gjestene som tok over initiativet i kampen. Det ble likevel få sjanser av det, men på overtid headet Mame Niang over. Det ble den siste sjansen for Lyn, som tapte for første gang på én måned. Neste kamp er mot Moss neste helg, i en kamp der Lyn ikke kan passere Moss på tabellen og innta tredjeplassen.

Les også: Opprykk verdifullt på flere plan for Lyn: – Betyr mye for klubben (+)

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 28

Åsane – Lyn 3-2 (2-1)

Åsane Arena, 855 tilskuere

Mål: 0-1 Anders Bjørntvedt Olsen (25.), 1-1 Sebastian Haugland (35.), 2-1 Sebastian Haugland (41.) 3-1 Sebastian Haugland (58.), 3-2 Herman Solberg Nilsen (68.)

Gule kort: Kristoffer Barmen, Ole Kallevåg Åsane. Herman Solberg Nilsen, Lyn.

Dommer: Eivind Bodding (Haga Idrettsforening )

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, William Sell, Daniel Schneider (Massire Sylla fra 64.), Herman Solberg Nilsen – Malvin Ingebrigtsen, Julius Skaug (Ole Breistøl fra 83.), Eron Isufi (Salim Lagzhaoui fra 54.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen (Mame Niang fra 64.), Jacob Hanstad (Andreas Hellum fra 64.)

---