Amorim sier United nektet å vente til sesongslutt

Amorim forlater Sporting Lisboa for å ta over Manchester United den 11. november, som erstatter for Erik ten Hag, som fikk sparken mandag.

Noen timer etter at han ble bekreftet som Uniteds nye manager, holdt Amorim en følelsesladet pressekonferanse etter Sportings 5-1-seier over Estrela da Amadora fredag.

Her fortalte han om bakgrunnen for det han beskrev som en livsendrende beslutning.

Siste sesong uansett

Amorim sa at han alltid hadde planlagt at dette skulle bli hans siste sesong i Sporting – et lag han har ledet siden 2020 – men at han ombestemte seg «mange ganger» om hvilken avgjørelse han skulle ta etter at United viste sin interesse.

– Det eneste jeg ba om var at overgangen skulle skje ved sesongslutt, sa Amorim. – Men de sa nei, det var ikke mulig, det var nå eller aldri, ellers ville de se på et annet alternativ. Jeg hadde tre dager på meg til å ta en avgjørelse som ville forandre livet mitt radikalt. Og det var det jeg gjorde.

Amorim avslørte at United ikke var den første klubben som tilbød seg å betale utkjøpsklausulen på 10 millioner euro, tilsvarende 119 millioner kroner, i hans kontrakt med Sporting.

Handlet ikke om penger

– Folk sier at det handlet om penger, men det var et annet lag som ønsket å ansette meg tidligere, og de tilbød tre ganger mer enn Manchester United.

Han sa videre at han har hatt «den beste tiden i sitt liv» i Sporting, der han vant den portugisiske ligaen to ganger på fire sesonger.

Jeg forstår at Sporting-fansen er såret, men vi må fortsette fremover. Tiden leger alle sår, sa han på pressekonferansen fredag kveld.

Amorim bekreftet at han vil ta med seg staben sin fra Sporting til United, men lovet at han ikke vil signere noen spillere fra Sporting i januar.

Han har ennå ikke snakket med noen United-spillere, sa han, og avslo å diskutere noe om United før han tiltrer 11. november.

Første kamp mot Ipswich

Fram til da skal han lede Sporting i ytterligere to kamper – mot Manchester City i Champions League og mot Braga i den portugisiske ligaen.

Amorims første kamp som United-manager blir 24. november, borte mot Ipswich i Premier League.

Manchester United ligger for tiden på 14. plass i Premier League etter ni serierunder, og avstanden opp til ligaleder Manchester City er tolv poeng. Med Amorim ved roret håper klubben å snu trenden og kjempe om topplasseringene igjen.

Amorim har signert kontrakt med United fram til sommeren 2027.

