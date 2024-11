Bekreftet: Ruben Amorim blir Manchester United-manager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klubben bekrefter at portugiseren har signert kontrakten. Han tar over styringen av laget i landslagspausen i midten av november.

Tirsdag kveld ble det kjent at United ønsket å kjøpe ut Amorim fra Sporting Lisboa. Utkjøpsklausulen skal ha vært på 10 millioner euro, tilsvarende 119 millioner kroner.

Erik ten Hag fikk mandag sparken som Manchester United-trener. Den tidligere storscoreren Ruud van Nistelrooy har tatt steget opp fra rollen som assistent til midlertidig sjef. Han ledet onsdag laget til kvartfinale i ligacupen med 5-2-seier over Leicester.

Ifølge både The Athletic, BBC og Sky Sports ble Amorim raskt pekt ut som det foretrukne førstevalget som ten Hag-erstatter. 39-åringen ble tidligere i år koblet til Liverpool, men Merseyside-klubben gikk i stedet for nederlandske Arne Slot.

Lokalavisen Manchester Evening News hevdet allerede mandag at Manchester United og Amorim hadde kommet til muntlig enighet om en overgang. Torsdag hevdet The Athletic at klubbene var enige om kompensasjon, og nå har resten av puslebitene falt på plass.

Manchester United er nummer 14 i Premier League etter ni serierunder. Opp til ligaleder og byrival Manchester City er avstanden allerede tolv poeng.

Les også: Amorim ville ikke snakke om United-jobben – lover svar fredag kveld