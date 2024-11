Ten Hag snakker ut etter sparkingen – takker fansen og staben

– Takk for at dere alltid er der for klubben. Om det var en kamp langt unna eller en vanskelig kamp på Old Trafford, var deres støtte urokkelig, skriver han i meldingen på X.

– Atmosfæren på Old Trafford har alltid vært elektrisk, takket være dere. Jeg følte det mange ganger, også i bortekamper. Det ga laget og meg en utrolig følelse å høre United-ropene ta over motstanderens arena.

Nederlenderen sier at han også nøt å møte og prate med United-fans ulike steder i verden.

– Dere inspirerte meg og utstrålte en sterk følelse av samhold. Det er det som gjør United-supportere så spesielle, skriver han.

– Jeg vil takke dere for å gi meg den følelsen. Jeg vil også takke staben i alle deler av klubben for deres støtte både i gode og dårlige tider.

Han peker på at United vant to trofeer i hans tid som manager.

– Det er prestasjoner jeg vil verdsette resten av livet mitt. Selvsagt drømte jeg om å hente flere trofeer til premieskapet. Dessverre er den drømmen knust, skriver han.

Han legger til at han håper United-tilhengerne får oppleve suksess, trofeer og ære i framtiden.

– Dere fikk meg til å føle meg som hjemme. Takk for dette kapittelet i mitt liv, slutter han.

