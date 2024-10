Manchester City-stjernen Rodri tildelt Gullballen – Real Madrid boikottet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sportsmagasinet France Football står bak kåringen. Det europeiske fotballforbundet er medarrangør fra og med i år.

Rodri fikk prisen etter en knallsterk sesong for klubblaget Manchester City og det spanske landslaget. City vant Premier League på ny, mens Spania gikk til topps i sommerens EM-sluttspill.

– Jeg mener Rodri fortjener prisen basert på hans bidrag for klubb og landslag forrige sesong, sier fotballekspert Simen Stamsø Møller til NTB.

Den spanske midtbanestjernen er i øyeblikket langtidsskadd. Han pådro seg en alvorlig kneskade tidligere i høst og blir ikke å se på banen før neste sesong.

Rodri var nominert til årets gullball sammen med stjerner som Erling Braut Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé og Lamine Yamal.

Haaland, som ble nummer to bak Lionel Messi for ett år siden, endte denne gangen på femteplass. Han var ikke tilstede i Paris.

Real Madrid-drama

Ifølge listene til de fleste bookmakerne var Real Madrid-stjernen Vinicius Junior favoritten til å vinne den gjeveste prisen mandag. Noen timer i forkant av gallaen i Paris oppsto det imidlertid dramatikk.

Da ble det kjent at Real Madrid hadde avlyst klubbens planlagte reise til den franske hovedstaden. Årsaken var at nettopp Vinicius ikke ville få hovedprisen.

– Det er helt tydelig at Ballon d'Or og Uefa ikke respekterer Real Madrid. Og Real Madrid er ikke til stede der de ikke blir vist respekt, skrev klubben til nyhetsbyrået AFP.

Fotballgiganten pekte videre på at dersom ikke prisen tilfalt Vinicius, burde den gått til Dani Carvajal. Sistnevnte vant både den spanske ligaen og Champions League med klubblaget forrige sesong – i tillegg til EM med Spania.

TV 2-ekspert Stamsø Møller forstår ikke Real Madrids reaksjon.

– Det kler ikke Real Madrid å være så dårlige tapere. Dette er en pris utdelt subjektivt basert på kriterier, men det står ingenting hva som veier tyngst. Rodri var både bedre og viktigere for laget sitt enn Carvajal i forrige sesongs triumfer, sier han til NTB.

Les også: Real Madrid boikotter Gullballen: – Kler dem ikke å være dårlige tapere

Avviste avsløring

I en uttalelse før mandagens utdeling hevdet samtidig arrangøren av Gullballen-gallaen at ingen, verken spillere eller klubber, hadde forhåndskunnskap om hvem som ble kåret som vinner.

– Alle klubbene og spillerne er i samme båt, sa arrangøren og understreket at kåringen har strenge regler knyttet til konfidensialitet.

Real Madrid ble tildelt prisen som årets lag mandag, i tillegg til at Carlo Ancelotti ble årets trener. Seansen i Paris ble imidlertid spesiell da ingen var tilstede for å motta hedersbevisningen.

Martin Ødegaard endte for øvrig på 19.-plass i årets Gullballen-kåring. Dermed gjorde den skadde Arsenal-kapteinen et hopp fra 28.-plassen under fjorårets rangering.

Les også: Haaland ble nummer fem i Gullballen-kåringen – Ødegaard 19

Ingen Ronaldo og Messi

Mandagens galla markerte ellers første gang siden 2003 at verken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi sto på den 30 navn lange listen over nominerte.

Messi vant prisen for ett år siden. Argentineren har gått til topps tre av de fem siste gangene hedersbevisningen er utdelt. I 2020 ble seremonien avlyst som følge av koronapandemien.

Formatet i Gullballen-kåringen har endret seg de siste årene. Der man tidligere la vekt på spillernes prestasjoner i inneværende kalenderår, skal spillerne nå bli vurdert på hva de gjorde den foregående sesongen.

Gullballen, på fransk Ballon d'Or, er delt ut siden 1956.

Les også: Lamine Yamal kåret til årets unge spiller under Gullballen-utdelingen

---

De ti siste Gullballen-vinnerne:

* 2024: Rodri, Spania (Manchester City)

* 2023: Lionel Messi, Argentina (Paris Saint-Germain)

* 2022: Karim Benzema, Frankrike (Real Madrid)

* 2021: Messi (Barcelona)

* 2020: Avlyst på grunn av koronapandemien

* 2019: Messi (Barcelona)

* 2018: Luka Modric, Kroatia (Real Madrid)

* 2017: Cristiano Ronaldo, Portugal (Real Madrid)

* 2016: Ronaldo (Real Madrid)

* 2015: Messi (Barcelona)

* 2014: Ronaldo (Real Madrid)

---