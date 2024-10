Haaland ble nummer fem i Gullballen-kåringen – Ødegaard 19

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er sportsmagasinet France Football som står bak kåringen. Det europeiske fotballforbundet er medarrangør fra og med i år.

Vinnerne er stemt fram av utvalgte journalister fra hele verden.

Haaland var ikke på plass i Paris mandag. Han dukket i stedet overraskende opp i Sverige for å se kompisen Erik Botheim spille gullkamp med Malmö mot IFK Göteborg.

Pappa Alfie var også med i Manchester City-stjernens reisefølge.

Målmaskin

Haaland hamret også forrige sesong inn mål for klubblaget Manchester City. En ny ligatittel samt finaleplass i FA-cupen ble deler av fasiten. I Champions League nådde imidlertid ikke de lyseblå opp.

For ett år siden ble Haaland nummer to i den prestisjetunge Ballon d'Or-kåringen. Kun Lionel Messi fikk flere stemmer. Mange mente da at nordmannen hadde grunn til å se seg forbigått.

Det har vært 30 nominerte til kåringen både på dame- og herresiden i kampen om Gullballen denne sesongen.

Noen timer i forkant av mandagens utdeling ble det kjent at Real Madrid hadde avlyst klubbens planlagte reise til Paris. Årsaken skulle være at Vinicius Junior ikke ville få hovedprisen.

– Det er helt tydelig at Ballon d'Or og Uefa ikke respekterer Real Madrid. Og Real Madrid er ikke til stede der de ikke blir vist respekt, het det i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

Spesiell utdeling

Fotballgiganten pekte videre på at dersom ikke prisen tilfalt Vinicius, burde den gått til Dani Carvajal. Sistnevnte vant både ligaen og Champions League med Real Madrid forrige sesong – i tillegg til EM med Spania i sommer.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller forstår ikke Real Madrids reaksjon.

– Det kler ikke Real Madrid å være så dårlige tapere. Dette er en pris utdelt subjektivt basert på kriterier, men det står ingenting hva som veier tyngst. Rodri var både bedre og viktigere for laget sitt enn Carvajal i forrige sesongs triumfer, sier han til NTB.

Årets Gullballen-utdeling er den første siden 2003 der verken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi har vært på den 30 navn lange listen over nominerte.

Messi vant prisen for ett år siden. Argentineren har gått til topps tre av de fem siste gangene hedersbevisningen er utdelt. I 2020 ble seremonien avlyst som følge av koronapandemien.

Ødegaard nummer 19

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard er stemt fram som forrige sesongs 19. beste spiller i verden. Det ble klart under Gullballen-kåringen mandag.

Ødegaard leverte meget solid både for klubblaget Arsenal og det norske landslaget forrige sesong. London-klubben ble nummer to i Premier League bak Manchester City.

Ødegaard har i høst gått skadet etter at han tråkket stygt over i en landskamp mot Østerrike i september.

For ett år siden delte drammenseren 28.-plassen i den prestisjetunge Ballon d’Or-kåringen med den franske Paris Saint-Germain-spissen Randal Kolo Muani. Denne gangen klatret han altså flere plasser.