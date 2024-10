Real Madrid boikotter Gullballen – hevder Vinicius ikke får hovedprisen

Det er det franske nyhetsbyrået AFP som får bekreftet av klubben at representanter fra Real Madrid likevel ikke stiller på den storslåtte gallaen i den franske hovedstaden.

Der skal det deles ut en lang rekke priser, der Real Madrid har kandidater til de fleste av dem.

– Det er helt tydelig at Ballon d'Or og Uefa ikke respekterer Real Madrid. Og Real Madrid er ikke til stede der de ikke blir vist respekt, heter fra klubben ifølge AFP.

Ifølge listene til de fleste bookmakerne har Vinicius Junior vært favoritten til å vinne den gjeveste prisen mandag. Nå tyder alt på at den tilfaller noen andre, all den tid Real Madrid har besluttet å boikotte.

I så fall peker Manchester Citys langtidsskadde midtbanespiller Rodri seg ut som en het kandidat. Han bidro til ny Premier League-tittel for City forrige sesong, i tillegg til at han ledet Spania til EM-triumf i sommer.

Stjernegalleri

Flere spanske medier, som AS og Marca, hevdet mandag også å ha kilder på at Real Madrid dropper Gullballen-utdelingen som følge av at Vinicius Junior ikke går til topps. AS skriver at det skal være sinne i klubben over «vrakingen».

Vinicius er nominert til årets gullball sammen med stjerner som Erling Braut Haaland, Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé og Lamine Yamal.

Brasilianeren har i årevis vært spådd en lysende karriere som en av de beste spillerne verden har sett. Forrige sesong var han helt sentral da Real Madrids stjernegalleri vant både den spanske ligaen og Champions League.

Første siden 2003

I mesterligafinalen, der Real slo Borussia Dortmund 2-0, tegnet 24-åringen seg på scoringslista. Det ble også ni andre mål tidligere i turneringen. Det var 15. gang at Real Madrid gikk til topps.

I ligaen endte Vinicius-fasiten på 15 fulltreffere og seks målgivende pasninger.

Årets Gullballen-utdeling er den første siden 2003 der verken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi har vært på den 30 navn lange listen over nominerte.

Messi vant prisen for ett år siden. Argentineren har gått til topps tre av de fem siste gangene hedersbevisningen er utdelt. I 2020 ble seremonien avlyst som følge av koronapandemien.

