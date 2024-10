Lamine Yamal kåret til årets unge spiller under Gullballen-utdelingen

Spanjolen ble dermed den sjette vinneren av den gjeve prisen, som sportsmagasinet France Football står bak. Det europeiske fotballforbundet er medarrangør for første gang.

Kylian Mbappé ble den første vinneren av trofeet i 2018. I fjor gikk Real Madrid-stjernen Jude Bellingham til topps.

På listen over de nominerte til årets pris hadde Yamal selskap av Arda Güler (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Garnacho (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United), Karim Konaté (RB Salzburg), Joao Neves (Benfica/PSG), Savinho (Girona/Manchester City), Mathys Tel (Bayern München) og Warren Zaïre-Emery (PSG).

Kun 16 år gammel leverte Yamal en strålende sesong for Barcelona i 2023/24. Han fikk mye spilletid på klubblaget sin unge alder til tross.

Under sommerens EM-sluttspill i Tyskland bidro han sterkt til at Spania gikk til topps. I etterkant anslo Transfermarkt at den spanske gullkalven var den spilleren som økte verdien sin mest av alle under mesterskapet.

Økningen gjorde han til den første spilleren under 19 år som oversteg 100 millioner euro i prislapp på Transfermarkts liste.

Yamal, som fylte 17 år dagen før finalen i Berlin, ble kåret til EMs beste unge spiller.

Denne sesongen har han fortsatt å herje i den spanske ligaen.

---

Dette er de tidligere vinnerne:

* 2023: Jude Bellingham, England (Real Madrid)

* 2022: Gavi, Spania (Barcelona)

* 2021: Pedri, Spania (Barcelona)

* 2020: Avlyst på grunn av koronapandemien

* 2019: Matthijs de Ligt, Nederland (Ajax/Juventus)

* 2018: Kylian Mbappé, Frankrike (Paris Saint-Germain)

---