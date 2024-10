Opprykksdrømmen knust for Midtgård og Nordstrand: – Utrolig tøft

NORDSTRAND KUNSTGRESS (Dagsavisen): Nordstrand har ledet store deler av sesongen, og ligget godt an til opprykk, men to tap på tampen mot Asker og Frigg gjorde at Asker snek seg forbi og tok opprykket på siste dag av 3. divisjon.

– Det er sånn fotballen er. Det er utrolig tøft og veldig kjipt akkurat nå. Stort mer er det ikke å si, forteller en sønderknust Oliver Midtgård til Dagsavisen etter kampslutt.

Fikk trøst av kjæresten

Nordstrand-toppscoreren sank ned på kne etter dommeren blåste av kampen, og gråt sine modige tårer da kjæresten kom bort for å trøste. Etter kampen fikk han også trøst av familien, som hadde møtt opp.

– Det er selvfølgelig ekstra kjipt å mislykkes med så mange på tribunen, og med nære og kjære som har kommet for å se på. Jeg er veldig takknemlig for alle som har støtte oss i hele år, og synes det er veldig kjedelig at vi ikke klarte det for dem. I tillegg er det utrolig godt å ha familien og kjæresten min å støtte seg på. De betyr mye for meg, og i dag er det kjekt å ha dem her for støtte og trøst, sier Midtgård.

Han ble godt pakket inn av Frigg-forsvaret gjennom hele opprykksfinalen på Niffen, der Frigg ledet 2-0 før Nordstrand reduserte. Frigg scoret umiddelbart til 3-1, før det hele endte med 4-2-seier til Frigg. Dermed ble det tap i de to siste kampene, og ikke opprykk på Nordstrand.

– Vi er åpenbart ikke det beste laget når vi taper for begge lagene bak oss på tabellen. Da må vi bare si at det er fortjent at vi ikke rykker opp, selv om det svir noe helt enormt og kommer til å gjøre vondt i mange dager fremover. Nå må vi deppe litt, og så kommer vi nok til å se at det har vært en god sesong, sier han.

Nordstrands Oliver Midtgård blir trøstet av familien etter kampslutt mot Frigg (Pål Karstensen)

Vil aldri føle det samme igjen

Trener Markus Cham er også inne på mye av det samme da Dagsavisen treffer han etter kamp.

– Jeg følte meg helt tom da dommeren blåste av, og mest av alt synes jeg synd på gutta. Samtidig ba jeg dem kjenne på den følelsen de har nå, og sørge for at de aldri kommer til å kjenne på den følelsen igjen. For meg gir det en ekstrem motivasjon for å jobbe enda hardere og bli enda råere på detaljene og tilby gutta et enda bedre opplegg neste sesong, forteller Cham til Dagsavisen.

Han brukte godt tid inne i garderoben sammen med spillerne sine etter nederlaget var et faktum, og brukte mye av tiden på å skryte av hvor store steg Nordstrand tross alt har tatt i år.

– Vi må bare ta læring av det her. Det er kun det det går i. Selvfølgelig er det lov å være deppa i dag og noen dager fremover, men så kan vi se tilbake på mye bra denne sesongen. Alt fra hvordan vi har trent, hvordan vi har økt treningsmengden, hvordan kulturen har blitt bedre og hvordan spillerne har tatt steg i hele år. Ting har gått veldig fort, og vi har vært helt der oppe og kjempet i hele år. Det er ingen som forventet opprykk, og nå må vi vise at vi også klarer å takle motgang, sier Cham.

Sliter mot topplagene

Han peker på at de denne sesongen kun har vunnet én kamp mot topplagene, og ellers spilt uavgjort og tapt.

– Hadde vi vunnet i dag hadde vi vært det beste laget, men resultatene mot de andre topplagene viser at vi ikke har vært helt på det nivået man ønsker i de største kampene. Det er selvfølgelig tøft, men selv på det høyeste nivået tar det tid å bygge lag. Vi må bruke det her som læring, og bygge videre på det vi har begynt på, forteller Cham og fortsetter:

– Selvfølgelig er det kjipt, og det at det er så store følelser i sving er fordi du føler at du mister noe som betyr mye for veldig mange. Jeg er ikke avhengig av et opprykk for å ha det fint, men det at hele klubben blir påvirket og du ser hvordan det går inn på folk, det er det kjipe. Det er kjedelig for alle rundt klubben, alle barna her og ikke minst spillerne som legger ned en helt sinnsykt jobb, sier Nordstrand-treneren.

Nordstrand-trener Markus Cham kom med noen trøstende ord til toppscorer Oliver Midtgård etter kampslutt mot Frigg (Pål Karstensen)

Ønsker å prøve igjen

Tilbake på gresset tørker fortsatt Midtgård tårene og blir trøstet av familien på tribunen. I vinter var han på prøvespill med flere klubber på høyere nivå, men kom tilbake for å gi opprykksdrømmen en sjanse. Selv om den ble knust i siste serierunde, har han likevel lyst til å prøve igjen mot Nordstrand.

– Akkurat nå er hodet mitt i Nordstrand. Avslutningen på den sesongen her endrer ikke noe på hvordan jeg tenker rundt det. Jeg har hatt en god sesong her, og så får vi se hva som skjer, men per dags dato er jeg Nordstrand-spiller, forteller Midtgård og fortsetter:

– Vi må ta med oss de gode prestasjonene vi har levert denne sesongen, og hvis vi ser på hvor vi startet og hvor langt vi har kommet i år, er det mye positivt å ta med seg. Selv om det akkurat nå er noe drit, får vi bare prøve å avgjøre opprykket litt tidligere neste år, sier Midtgård og lurer fram et lite smil.

Oliver Midtgård sank sammen etter kampslutt mot Frigg (Pål Karstensen)

