Opprykk: – De er på vei mot fjellveggen, men har brekket på

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I samarbeid med Fotball. TV presenterer Dagsavisen Obosligamagasinet Opprykk, der vi diskuterer det som rører seg på det nest øverste nivået i Fotball-Norge. Det nærmer seg slutten, men vi har fortsatt tre heseblesende serierunder igjen før kvalifiseringen tar til.

Vålerenga sikret seg seriemesterskapet med seier over Egersund, og det blir naturlig nok behørig hyllet i studio. Bryne nærmer seg også opprykk, mens Moss og Lyn sikret seg et lite overtak i kampen om opprykksplassene. Bak der er det fortsatt tett som hagl, og i studio er Dagsavisen-duoen Pål Karstensen og Haakon Thon uenige om hvem som tar den sjette og siste kvalifiseringsplassen.

I bunn sendes tradisjonen tro Sandnes Ulf også ned i denne episoden, og nå er det endelig også snart for godt. De lyseblå kan fortsatt havne på samme poengsum som Levanger på kvalifisering, men med 40 mål dårligere målforskjell er det på tide å ta farvel for denne gang. Selv om Mjøndalen vet utmerket godt hvem de er, tror vi deres tøffe kampprogram gjør at også bruntrøyene slår følge.

Det og hvilket lag Haakon Thon mener er på vei mot en fjellskrent med håndbrekket på ser du i ukens episode av TV-magasinet Opprykk.

Les også: Dette står på spill i Oslofotballens avsluttende uker (+)

Les også: Usikker VIF-fremtid for Kamara: – Får se hva det blir til (+)