Ventetiden går ned i Oslo-sykehusene

– Dette er gode tall for Oslo, sier Kamzy Gunaratnam, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Oslo Ap.

– Oslo Universitetssykehus (OUS) har hatt en skikkelig god utvikling, og de har jobbet godt med oppgavedeling, sier Gunaratnam.

Stikk til Høyre

For de nyeste tallene fra Helse- og omsorgsdepartementet for april viser at Oslo Universitetssykehus ligger godt an til å nå det nasjonale styringsmålet for hvor lenge folk skal vente på helsehjelp. Helseminister Jan Christian Vestres ventetidsløfte (Ap) handler om at ventetidene skal ned til nivået i 2019, altså før pandemien.

OUS har som første helseforetak i Helse Sør-Øst blant annet greid å få ned ventetidene på somatikk (behandling av fysiske sykdommer) til 59 dager i snitt.

– Gjennom ekstraordinære tiltak, målrettet arbeid, bedre oppgavedeling og samarbeid med fagforeningene og private aktører i sektoren, får vi ventetidene ned, mener Gunaratnam.

Hun kommer med et stikk til Høyre, som er kritiske til Støre-regjeringens arbeid med å få ned ventetidene.

– Høyresiden har drevet skremselspropaganda og sagt at ventetidene vil øke, men vi ser nå at ventetidsløftet fungerer og at ventetidene går ned, sier Ap-politikeren.

Kamzy Gunaratnam (Ap) sitter på Stortinget for Oslo Ap, og roser det Oslo-sykehusene har fått til på ventetid. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Alle trekker i samme retning

Klinikkleder og professor Wender Figved bekrefter at dette er gode tall for OUS, som blant annet består av Ullevål sykehus, Aker sykehus, Gaustad sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Figved leder arbeidet med ventetidsløftet ved OUS, og er godt fornøyd så langt.

– Målet for ventetidsløftet har vært å komme under en ventetid på 60 dager i gjennomsnitt, og der er OUS nå, sier Figved til Dagsavisen.

– Dette betyr selvfølgelig ikke at alle pasienter har kort ventetid, dette er et gjennomsnitt, men det er mye bedre enn før. Det er variasjoner fra fagfelt til fagfelt, men totaliteten for OUS er veldig. veldig bra, mener han.

Wender Figved leder arbeidet med ventetider på Oslo Universitetssykehus (OUS). (Fotograf Caroline Roka)

– Og så skal vi jo videre. Jeg vil jo si at helseministeren har gjort lurt i å lansere ventetidsløftet, for det har jo fått alle sykehus til å gå i seg selv. Sykehusene har på mange forskjellige måter skapt mer kapasitet, der alle trekker i samme retning, sier Figved, og fortsetter:

– Det har fått alle sykehusene til å kikke seg selv i kortene, og stilt seg selv spørsmål som: «Hva bruker vi poliklinikk-kapasiteten vår til?» «Har vi for eksempel for mange unødvendige kontroller etter operasjoner, hvis pasientene ikke har behov for dem?» «Kan noen kontroller utføres av sykepleiere eller fysioterapeuter, eller gjøres mede digitale løsninger uten oppmøte?»

Varige løsninger

Han understreker at dette ikke bare er et stort skippertak, men at det satses på varige løsninger som frigjør kapasitet.

– Det har gått veldig bra på alle fagfelt. Det eneste som henger noe igjen, som vi ikke er helt i mål på, er barne- og ungdomsspsykiatri (BUP). Sist jeg sjekket, ligger vi på rundt 50 dager i snitt, der vi skal ned til 45. De planlegger nå en ekstra innsats. Målene for voksenpsykiatri og rusbehandling er nådd, sier Figved.

Fakta om ventetidsløftet

13. mai 2024 lanserte regjeringen ventetidsløftet, der målet er å få ned ventetidene i sykehusene, i samarbeid med fagfolk og partene i arbeidslivet.

Dette skal skje ved hjelp av bedre oppgavedeling, bedre pasientflyt, mer behovsstyrte kontroller, mer bruk av teknologi og et godt samarbeid med private.

Ansatte og tillitsvalgte skal involveres aktivt i prosessen.

Helseminster Jan Christian Vestre (Ap) har lovt en «markant» nedgang i ventetidene i løpet av 2025, slik at man kommer ned på 2019-nivå, altså før pandemien.

