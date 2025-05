Nye regler: Lærere kan gripe fysisk inn mot elever som forstyrrer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed kan lærere gripe fysisk inn mot truende oppførsel, skjellsord, nedsettende kommentarer eller filming, melder regjeringen.

En lærer for eksempel føre en elev ut av klasserommet hvis undervisningen forstyrres slik at den ikke kan gjennomføres, eller ta mobiltelefonen fra en elev som filmer en annen elev i en situasjon hvor det ikke er greit.

Dette har ikke opplæringsloven åpnet for tidligere. Nå kan lærere og andre ansatte gripe inn fysisk, ikke bare for å forhindre skade på personer eller eiendom, men også for å stoppe alvorlige verbale krenkelser eller vesentlige forstyrrelser i undervisningen.

– Det er på tide at loven beskytter retten til undervisning for det store fellesskapet i klasserommet. Skolen skal være et trygt sted hvor elever og ansatte trives og lærer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

De nye reglene kommer i tillegg til reglene regjeringen fikk gjennom i fjor, om at ansatte kan gripe inn fysisk overfor elever for å avverge skade på person eller eiendom.