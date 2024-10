Braathen før returen til alpinsirkuset: – Gir meg ikke før flagget er heist helt til topps

– Her er vi igjen. Det føles som to liv siden vi satt her for ett år siden, da jeg fortalte at jeg forlot denne vakre sporten. Jeg må si det er utrolig å være her. Jeg blir emosjonell. Jeg vet hva jeg er kapabel til. Jeg kommer ikke til å stanse før jeg står på toppen av pallen, sa Braathen på en pressekonferanse i Østerrike torsdag.

Svært mange øyne er rettet mot den 24 år gamle norskbrasilianeren før helgens verdenscupåpning i alpint. Braathens far Bjørn innledet torsdagens seanse før sønnen omsider fikk ordet.

– Det har vært noen hektiske måneder, men det har vært en fantastisk reise. Vi er stolte av hvor vi er i dag, sa far Bjørn.

– Jeg er en person som har brukt store deler av livet på å tilfredsstille folk rundt meg for å passe inn. Jeg ble flink til å tilpasse meg. Det tok meg 18 år å innse at jeg ikke kunne bli likt av alle. Jeg er en utøver som representerer 200 millioner brasilianere. Det kapittelet starter på søndag. Jeg gir meg ikke før det flagget er heist helt til toppen, sa Braathen før comebacket.

– Betyr litt mer

Det er store forventninger til årets verdenscupåpning i alpint. I tillegg til Braathen gjør også legenden Marcel Hirscher (35) comeback. Vanligvis er det fullt kjør i det lille tettstedet i Tirol i Østerrike før hver sesong. Det blir ikke noe unntak i år.

– Sirkuset i Sölden er jo der. Det er ett av de rennene man føler der og da betyr litt mer, sa Braathen-kompis Atle Lie McGrath til NTB tidligere i oktober.

Mye av fokuset på Rettenbach-breen kommer til å være på Braathen i de brasilianske fargene.

– Kjærligheten min til idretten ble født da jeg spilte fotball i São Paulo. Jeg er takknemlig for forholdet jeg har til Brasil. Det var tøft for meg i barndommen, men i dag har det blitt superkraften min. Jeg har fått frihet fra skiforbundet i Brasil til å leve livet på den måten jeg ønsker, sa Braathen torsdag.

– Jeg føler meg privilegert som får representere Brasil. Jeg er veldig takknemlig for støtten jeg har fått. Jeg var i Rio de Janeiro i mai. Jeg besøkte også Brasils olympiske komité, der jeg presenterte oppdraget mitt og forskjellen jeg ønsker å skape for brasiliansk idrett. Det var et fantastisk besøk, la 24-åringen til.

Les også: Norges alpinstjerner enige med skiforbundet om ny landslagsavtale

Vanskelig utgangspunkt

24 år gamle Braathens siste resultat i verdenscupen er 2.-plassen i sesongavslutningen i Andorra i 2023. Det er 585 dager siden. Deretter startet en lang pause før han kalte inn til pressekonferanse i Sölden for ett år siden. Der takket han for seg.

I mars steg han ut av et fly i en hangar i Salzburg og kunngjorde sitt comeback for Brasil. I Østerrike får Braathen et vanskelig utgangspunkt ettersom han starter etter de 30 antatt beste i søndagens storslalåmrenn.

– Det tror jeg ikke er noe problem. Man har sett gang på gang at man kan gjøre det bra selv med et høyt startnummer, slår McGrath fast overfor NTB.

Les også: Frykter «Sirkus Braathen» i Sölden: – Han er en konkurrent