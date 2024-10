Frykter «Sirkus Braathen» i Sölden: – Han er en konkurrent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette til tross for at Braathen starter etter de 30 antatt beste i søndagens storslalåmrenn.

– Det tror jeg ikke er noe problem. Man har sett gang på gang at man kan gjøre det bra selv med et høyt startnummer, sier Braathens kompis og tidligere lagkamerat Atle Lie McGrath til NTB.

I Wengen for snart tre år siden vant Braathen med startnummer 31. Selv har McGrath en 2.-plass hvor han startet som nummer 34 i første omgang i Schladming.

Det er store forventninger til årets verdenscupåpning i alpint. I tillegg til Braathen gjør også legenden Marcel Hirscher (35) comeback. Vanligvis er det fullt kjør i det lille tettstedet i Tirol i Østerrike før hver sesong. Det blir ikke noe unntak i år.

– Sirkuset i Sölden er jo der. Det er ett av de rennene man føler der og da betyr litt mer, forteller McGrath.

Mye av fokuset på Rettenbach-breen kommer til å være på Braathen i de brasilianske fargene.

Nei til intervju

24 år gamle Braathens siste resultat i verdenscupen er 2.-plassen i sesongavslutningen i Andorra i 2023. Det er 585 dager siden. Deretter startet en lang pause før han kalte inn til pressekonferanse i Sölden for ett år siden. Der takket han for seg.

I mars steg han ut av et fly i en hangar i Salzburg og kunngjorde sitt comeback for Brasil. Braathen har tenkt stort helt fra han var ti år gammel. Da laget han en tiårsplan med sin far Bjørn Braathen, og målet var å ta seg til verdenstoppen.

NTB har spurt om et intervju med Braathen, men fått nei. Årsaken er medietrykket på alpinprofilen. Han møter pressen i Sölden torsdag.

McGrath begynte å kjøre sammen Braathen i Bærum skiklub da de begge var elleve år. Siden fulgte de hverandre helt til verdenstoppen. Nå er situasjonen annerledes etter kameratens Norge-exit.

– Han har vært min nærmeste på laget med den historien vi har. Vi har ofte gjort besiktigelse sammen. Vi gir ofte løyperapporter til hverandre. Nå går han plutselig fra å være en ordentlig lagkompis til å være en konkurrent. Den dynamikken blir annerledes, forklarer McGrath.

– Det er dritfett at han er tilbake, men nå er han en konkurrent, legger han til.

– Det er positivt

Stortalentet Sander Steen Olsen (23) tror Braathen kan hevde seg med en gang.

– Jeg hadde ikke blitt overrasket om han smeller til i Sölden. Jeg tror også han trives med litt ekstra øyne på seg og press. Kanskje det bidrar til at han kan komme tilbake med et smell, sier Olsen til NTB.

Selv står 23 år gamle Olsen med én seier i verdenscupen og har tidvis vist seg å være blant de raskeste i enkelte omganger. Sist sesong var han topp 10 i åtte av de ti storslalåmrennene. Han trives godt med at de fleste snakker om Braathen og Hirscher.

– Det er positivt. Da blir søkelyset rettet mot dem, og jeg kan bare ta det helt med ro, sier Olsen.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Nå begynner det å bli sju måneder siden vi konkurrerte. Det er derfor vi trener hardt hver dag.