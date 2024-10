Norges alpinstjerner enige med skiforbundet om ny landslagsavtale

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste bekrefter nyheten overfor TV 2.

– Vi har blitt enige om en ny landslagsavtale. Det har vært en prosess som går langt tilbake i tid. Det begynte med utvalget ledet av generalsekretæren, og i alpint har vi brukt god tid gjennom sommeren og høsten for å se saken fra begge sider – og legge til rette for innspillene utøverne har kommet med, sier Ryste.

– Det synes jeg vi har klart veldig bra, legger han til.

Ryste opplyser til TV 2 at samtlige utøvere på alpinlandslaget har skrevet under på avtalen.

Striden mellom skistjernene og forbundet har handlet om utøvernes bilderettigheter og hvordan utøvernes eiendomsrett til disse påvirker forbundets rett til å inngå sponsoravtaler.

I april godkjente styret i NSF en ny avtale, men det gjensto fortsatt formaliteter knyttet til «grenenes kommersielle manual». Det er denne det nå er enighet rundt.

Stridighetene rundt bilderettighetene til de norske utøverne var blant hovedårsakene til at Lucas Braathen valgte å gi seg som alpinist i fjor høst.

– Skiforbundet har et genuint ønske om å etterkomme utøvernes oppriktige budskap om utvikling av landslagsavtalen, men vi har manglet en tydelig prosess for å løse situasjonen, og saken har dratt for langt ut i tid. Det tar vi nå skikkelig tak i, sa generalsekretær Arne Baumann i NSF i november i etterkant av at Lucas Braathen tok farvel med alpint.

Braathen gjør denne vinteren comeback som alpinist for morens hjemland, Brasil.

