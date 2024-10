Landslagsstjerner åpner opp om hoppbråket: – Ekstremt vanskelig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er i den ferske episoden av «Hoppcast» at den profilerte landslagsduoen forteller om hvordan de opplevde konflikten. Forfang og Granerud har gitt ut episoder i en årrekke, men de siste månedene har det vært stille.

– Man har gått med en konstant frykt for å stikke hodet sitt litt fram. Det har vært slitsomme måneder, rett og slett, sier Granerud.

– Vi tok et standpunkt om å ikke ta denne saken i det offentlige rom og i mediebildet. Det har vært vanskelig når alle forventer at vi skal (prate om det), og vi ikke ønsker. Det har vært tungvint, legger Forfang til.

TV 2 omtalte innholdet i podkasten først. Kanalen har vært i kontakt med Forfang, som ikke ønsker å si noe mer enn det han har gjort i podkastepisoden.

– Resultatene var ikke der

I vinter ble det kjent at utøverne ikke lenger ønsket Alexander Stöckl som sjef. Kritikken mot østerrikeren ble kjent midt i februar. Hoppernes talsmann Johann André Forfang bekreftet da at utøverne hadde sendt et brev til hoppkomiteen.

Det har kommet få detaljer knyttet til innholdet i kritikken mot landslandslagssjefen, annet enn at den skal være relatert til østerrikerens væremåte.

– Vi ordnet et utøvermøte der vi luftet alt. Det var motivert av et dårlig mesterskap, og en dårlig sesong så langt. Resultatene var ikke der, og dynamikken i gruppa var ikke der. Vi har levd med dårlige resultater før og jobbet oss ut av det. Men når lasset ikke lenger blir dratt samme vei av hele laget, så følte vi at vi var nødt til å si ifra, forteller Forfang.

– Vi fortalte ting fra vårt ståsted, og vi skrev et referat fra det møtet. Vi sørget for at alle utøverne var enige i det som sto i det møtereferatet, og dette ble da sendt til hoppkomiteen, forklarer Forfang.

– Ekstremt vanskelig

Granerud forteller at det internt blant hopperne var enighet om å ikke uttale seg offentlig om konflikten.

– Det å se saker komme ut med et bilde man ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i... Lysten til å prate har vært stor, men ønsket om å stå ved det man har blitt enig om internt, har heldigvis trumfet det, understreker Granerud.

Kollega Forfang forteller at det har vært krevende å lese om konflikten.

– Det har til tider vært tøft å sitte og se på alt av eder og galle som har kommet vår vet, omtrent helt uten tilsvarsrett. Vi har ikke kunnet rette på ting som har vært galt. Det har vært ekstremt vanskelig å observere. Man får lyst til å forsvare seg, forteller 29-åringen.

Preget

Stöckl ga seg tidligere i år som landslagstrener for de norske hopperne. Han ble enig med Norges Skiforbund om en sluttavtale etter 13 år i jobben.

– Jeg har lært mye av alt som har skjedd, både positivt og negativt. Det tar jeg med meg videre. Så ønsker jeg å takke alle som har bidratt til det vi har oppnådd. Det har vært en fantastisk reise, sa Stöckl til TV 2 i mai.

I slutten av februar deltok Stöckl i en Dagsnytt 18-sending på NRK. Der åpnet han om den betente situasjonen rundt hopplandslaget.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert, men utfordringen for meg personlig er at dette går utover min helse. Jeg er ganske langt nede i kjelleren, så jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien min akkurat nå, for å sikre at jeg overlever, sa en lavmælt og tydelig preget Stöckl på sendingen.

– Fått pratet ut

Stöckl ble i midten av august ansatt som ny sportssjef for det polske hopp- og kombinertlandslaget.

– Alex måtte «face» dette i mediene. Og det var det ikke noen av oss som ønsket. Vi hadde ikke lyst til å ta denne oppvasken i mediene sitt søkelys. Det kompliserte saken veldig. Jeg føler alle parter er klare til å gå videre og se framover. Vi har ting på plass. Alex (Stöckl) har fått ny jobb. Clas Brede (Bråthen) har fått ny jobb, understreker Granerud.

– Vi har fått pratet ut med de det gjelder, og vi er klare for å gå videre, legger han til.

På det norske landslaget har Magnus Brevig tatt over som hovedtrener.

