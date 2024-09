Tande legger opp som skihopper: – Frykten jeg har i hoppbakken er for stor

Det bekrefter Hopplandslaget på X.

– Daniel-André Tande legger opp som skihopper. Du har vært en stor del av hoppfamilien. Vi vil aldri glemme suksessen din, Daniel. Måten du kjempet for å komme tilbake i bakken etter at du falt stygt i Planica, imponerte oss alle, heter det i meldingen.

Overfor VG begrunnet Tande det med frykten som har oppstått etter fallet hans i Planica i 2021.

– Frykten for å hoppe på ski er blitt større enn gleden ved å hoppe på ski. Da føler jeg at det er det eneste riktige valget er å gi seg, sier Tande til avisen.

– Jeg mener at jeg på mitt beste fortsatt er kapabel til å vinne hopprenn på øverste nivå, men jeg kjenner at frykten jeg har i hoppbakken er for stor til at jeg greier å komme på det nivået. Det er frykten som sitter igjen etter fallet i Planica, fortsetter han.

I juli ble det klart at Tande ikke lenger ville være en del av Norges elitelag, og han ble flyttet ned til å få B-status.

– Oppfylt mange drømmer

30-åringen har en imponerende karriere å se tilbake på med blant annet OL-gull fra lagkonkurransen i Pyeongchang i 2018, i tillegg til fire VM-gull og 21 verdenscupseirer.

– Jeg har oppfylt mange drømmer i min karriere, og to av de største høydepunktene er VM-gullet i skiflyging i Oberstdorf i 2018 og verdenscupseieren i Holmenkollen i 2022, sier Tande i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

I meldingen hyller også den nye hoppsjefen, Jan-Erik Aalbu, den nybakte pensjonisten.

– Det er bestandig trist når en av våre store utøvere gir seg, men denne er lett å forstå. Daniel har hatt noen store topper gjennom karrieren og noen ekstremt dype daler. Alle i Hopp-Norge kommer til å savne hopperen Daniel, men også personen inne i hjelmen, sier Aalbu.

Mange muligheter

Tande har ingen klar plan på hva fremtiden bringer, men er åpen for flere muligheter.

– Jeg holder alle muligheter åpne når det gjelder fremtiden og er spent på det som kommer. Med tanke på alt det jeg har opplevd både i og utenfor hoppbakken, håper jeg å kunne bidra i ulike sammenhenger i årene som kommer, sier Tande.

Verdenscupsesongen i hopp åpnes med blandet lagkonkurranse på Lillehammer 22. november.

