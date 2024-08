Stöckl blir ny sportssjef for det polske hopp- og kombinertlandslaget

Stöckl ga seg tidligere i år som landslagstrener for de norske hopperne. Han ble enig med Norges Skiforbund om en sluttavtale etter 13 år i jobben. I vinter ble det kjent at utøverne ikke lenger ønsket østerrikeren som sjef.

– Jeg har lært mye av alt som har skjedd, både positivt og negativt. Det tar jeg med meg videre. Så ønsker jeg å takke alle som har bidratt til det vi har oppnådd. Det har vært en fantastisk reise, sa Stöckl til TV 2 i mai.

Nå fortsetter han i en rolle i det polske skiforbundet.

– Dette har vært en litt lengre prosess. Jeg fikk en forespørsel i vår fra den polske hopptreneren, Thomas Thurnbichler. Han spurte om jeg kunne være interessert i en slik rolle, sier han til Dagbladet , før han fortsetter:

– Jeg reiste til Polen et par ganger. Jeg snakket med folk og forsøkte å danne meg et bilde av situasjonen. Inntrykket er veldig positivt. Jeg føler jeg kan bidra med min erfaring og kunnskap.

Kritikken mot Stöckl ble kjent midt i februar. Hoppernes talsmann Johann André Forfang bekreftet da at utøverne hadde sendt et brev til hoppkomiteen.

Det har kommet få detaljer knyttet til innholdet i kritikken mot landslandslagssjefen, annet enn at den skal være relatert til østerrikerens væremåte.

I etterkant av at misnøyen ble kjent, var ikke Stöckl til stede under noen verdenscuprenn i rollen han er ansatt i. Samtidig er det kjent at 50-åringen møtte Forfang i verdenscupavslutningen i Planica for å rense luften. Den praten ble i etterkant omtalt som god og viktig.

24. mai fikk den betente saken omsider en løsning.

Norges Skiforbund ønsker å takke Stöckl for hans formidable innsats og for de mange stolte stundene han har skapt sammen med utøverne og det øvrige støtteapparatet i disse årene. Alexander vil bli stående som en av de store i norsk hoppsport, og vi er dypt takknemlige for jobben han har gjort, sa generalsekretær i Norges Skiforbund (NSF), Arne Baumann.

