Regjeringen vil droppe Holmenkollen som nasjonalanlegg – Høyre raser

– Vi foreslår at Holmenkollen opprettholdes som nasjonalanlegg for skiskyting. Når det gjelder ski nordiske grener og alpint er Norge i den heldige situasjonen at vi har flere anlegg som er egnet for internasjonale mesterskap, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til NRK.

– Dagens ordning for nasjonalanlegg er forbeholdt et fåtall idretter og anlegg. Vi må finne gode løsninger for å ivareta toppidretten for flere idretter i årene som kommer. Derfor foreslår vi nå justeringer i dagens nasjonalanleggsordning, i tillegg til en helt ny ordning med tilskudd til mesterskapsanlegg, sier Jaffery.

Nasjonalanlegg gis rett til å søke om tilskudd på inntil 50 prosent av godkjente kostnader som utbygging, ombygging eller rehabilitering av anleggene.

– For eksempel er neste vinter-VM på ski på Granåsen i Trondheim, ikke i Holmenkollen. Derfor foreslår vi å erstatte avtalene for nordiske grener og alpint med en ny ordning der vi investerer i de anleggene hvor det skal arrangeres store internasjonale mesterskap, sier Jaffery.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo reagerer sterkt og kaller det «vanvittig».

– Holmenkollen er det mest kjente anlegget for vinteridrett i verden og har en helt spesiell posisjon i norsk skiidrett. Dette er som om England skulle bestemme at Wembley ikke lenger skulle være nasjonalstadion for fotball, sier Høyre-toppen til VG.

Anleggsansvarlig Marit Gjerland i Norges Skiforbund er overrasket over forslaget.

– Vi må ta forslagene til etterretning, men vi har i forarbeidet til høringen vært tydelige på at vi ønsker er videreføring av ordningen slik den foreligger i dag. Den har tjent oss godt, sier Gjerland til VG.

