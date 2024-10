Rangnick skråsikker på norsk VM-billett: – Blir overrasket

Rangnick møtte pressen sammen med Borussia Dortmund-stjernen Marcel Sabitzer lørdag.

Rangnick var også svært tydelig på at han er overrasket over at Norge ikke har spilt et sluttspill på 24 år.

Han peker på at den norske troppen er full av store profiler.

– Se på klubbene hvor spillerne spiller. Vi har nå snakket 20 minutter om Erling Haaland, om Alexander Sørloth og Antonio Nusa. Bare se på kvaliteten på spillerne og klubbene de spiller på, sa landslagssjefen.

– Østerrike er favoritter

På pressekonferansen ble det naturlig nok mye prat om Haaland. Han kommer til søndagens kamp i pangform.

– Han er en fantastisk spiller. Han har tatt store skritt framover og er en av de beste spillerne i verden akkurat nå. Vi må være forsiktige, men det er ikke bare han. Norge har andre spillere av topp kvalitet. Vi stoppe dem alle. Vi gjorde det bra mot Haaland i den første kampen, så vi må gjøre det samme nå, sa Sabitzer til NTB.

Han er også imponert over Alexander Sørloth.

– Han er veldig god. Han har utviklet seg fint, er sterk og er solid teknisk. Han kan score mål, og han gjorde en god kamp mot oss sist.

Sabitzer mener Østerrike må bære det tyngste favorittstempelet foran oppgjøret i Linz.

– Ja, hjemmelaget er kanskje favoritt, men det blir en hard og tøff kamp. Detaljene blir avgjørende. Vi er klare for å møte Norge, sa Dortmund-stjernen til NTB.

Ikke svakere uten Ødegaard

Rangnick ble utfordret på Norges savn av Martin Ødegaard.

– Han er en av Europas beste sentrale midtbanespillere. Uten han må Norge angripe kampen litt annerledes, men det betyr ikke at laget er svakere, sa han til NTB.

Norge beseiret Østerrike med 2-1 på Ullevaal i september. Søndag møtes lagene igjen i Linz.

Til den kampen kommer begge med storseirer i bagasjen. Norge fikk en kjempeopptur med 3-0-seieren over Slovenia på Ullevaal torsdag, mens Østerrike slo Kasakhstan 4-0 på hjemmebane.

Norge topper nasjonsligagruppen med sju poeng på tre kamper. Østerrike og Slovenia har fire.

